新州警方就涉華人失蹤及疑似兇殺案尋求公眾協助

新州警方在社交網站發文指，36歲的亞裔女子Eza Lau最後一次被目擊是在星期日（8月28日）下午4點，駕駛一輛車牌為CTH13R的黑色BMW 1 Series私家車，離開雪梨西北區Ryde位於Blaxland Road的購物中心。





警方形容她身高165厘米、瘦削身材、黑色頭髮，當時身穿附有姓名標籤的藍色恤衫、米色套頭衫、灰色褲、白色運動鞋和黑色手袋，她經常出入Drummoyne地區。



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另外，警方正調查一宗發生在今年5月11日星期三的失蹤後死亡案件。





據報，家住雪梨市中心、28歲的男子Hongli Qi，當天下午1點最後被家人目擊是在市政廳附近。警方調查閉路電視發現，他當天下午6點曾離開Macquarie Street一座公寓樓，之後失去行蹤。





直至8月16日上午，雪梨西北方向約80公里外的Blaxlands Ridge，有市議會工人在Packer Road附近的樹林中發現其已腐爛的遺體。



兇案組指揮官多爾蒂（Danny Doherty）表示，警方正調查死者失蹤前數日至數星期的行蹤及社交活動，呼籲知情人士提供線索。「他的失蹤完全不符合其性格......我們相信他是詐騙受害者。」





任何人有上述兩宗案件的線索，請致電1800 333 000或點擊 網頁 聯絡滅罪熱線。提供的資訊會絕對保密，公眾請勿在社交網站上發佈。

