【獎金十級跳】新州警方懸紅一百萬 調查雪梨爆炸案

要點： 該懸紅是在對澳洲首宗恐怖主義懸案進行死因調查的第一天宣布的。

1982 年在新州發生兩宗爆炸案，震驚猶太社區。

調查人員希望追查他們認為參與襲擊的三名疑犯。

近40年前，雪梨以色列領事館及Hakoah 俱樂部發生爆炸案，震驚整個猶太社區。





周一（12月5日）警方宣布了增加了有關該案件的懸紅，把懸紅大大增加至100 萬元。





1982 年 12 月 23 日下午 2 時左右，一枚燃氣炸彈在以色列駐悉尼領事館前爆炸，造成多人受傷。





五小時後，一輛停在邦迪 Hakoah 俱樂部地下室的汽車發生爆炸，雖然俱樂逝內約 100 名客人沒有受傷，但據信爆炸是為了炸毀整座建築物，使其倒塌。





在新州死因裁判庭上，律師表示，這些炸彈的目的是造成災難性的破壞，但「純粹的運氣」，即由於簡易爆炸裝置最終發生故障，並沒有按預期爆炸，並未造成任何人死亡。





凱爾指證據將證明爆炸……是國際策劃的襲擊……顯然有可能造成災難性傷害和許多人喪生。



1982 年，一輛停在邦迪 Hakoah 俱樂部地下室的汽車發生爆炸，雖然俱樂部內，大約 100 名客人沒有受傷，但據信爆炸是為了使建築物倒塌。 Source: AAP / NSW Police 調查認為爆炸是巴勒斯坦民族主義動機的國際恐怖主義所為。





凱爾向告訴新州驗屍官（奧沙利文） Teresa O'Sullivan表示：炸彈是由 Hussayn al-Umari 在海上製造的，Hussayn al-Umari 是一名著名的恐怖份子。





他指出美國司法部仍因多次轟炸行動而通緝Hussayn al-Umari 人。





奧沙利文女士聽說，涉案的恐怖組織的一名或多名澳洲支持者放置並引爆了這兩枚炸彈。





一名男子於 1983 年被起訴，但在審判開始前，他並未被判罪。





凱爾指，驗屍調查的目的是確認懸案恐怖襲擊的重要性，並追究爆炸事件的責任。





他說：這也及時提醒民眾不要忘記這種恐怖主義行為。



圖爾 (Paul Toole )表示，希望 100 萬元的懸紅將「成為公眾需要提供信息的最後推動力」。 Source: AAP / Dan Himbrechts 2011 年，新州聯合反恐小組的調查人員成立了 Strike Force Forbearance 重新調查爆炸事件，並於次年宣布懸紅 10 萬元。





調查人員希望追查他們認為涉案的三名疑犯，探員已經為調查準備了一份驗屍報告。





警察廳長圖爾（Paul Toole）表示，希望 100 萬元的懸紅將「成為公眾需要提供信息的最後推動力——無論這些信息看起來有多大或多小——這可以幫助警方堅定不移地尋求答案。」





反恐和特殊戰術指揮官、助理專員沃爾頓（Mark Walton）說，襲擊事件一直留在猶太人、以色列和澳洲社區的心中。





他指：「希望懸賞能夠激勵那些知道誰參與了爆炸案的人挺身而出，幫助我們解開這個 40 年之久的謎團。」





新州猶太代表委員會首席執行官巴克（Darren Bark）表示，猶太社區仍然希望有消息的人能夠挺身而出。





巴克指：長達40年，我們的社區一直在尋求關於這宗在我們自己的土地上針對無辜澳洲人，且令人髮指的恐怖襲擊的答案。





調查將持續到周五（12月9日）。





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