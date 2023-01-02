【小心駕駛】新州2022年道路死亡人數上升 4成事故緣於超速

新州經歷了一年的暴雨、洪災和新冠疫情限制放寬後，道路死亡人數已從 2021 年的歷史低點逐步回升。





新州政府表示，2022 年總共有 288 人死於道路交通事故，高於2021 年的275 人，但仍低於新冠疫情前每日1 人死亡的平均 水平。





新州交通安全、環境和監管部副部長麥卡錫(Tara McCarthy)表示，去年道路死亡率是 100 年來第三低，但政府致力於到 2050 年將道路死亡人數減少到零。





麥卡錫在周一(1月2日)一份聲明中說:「道路交通事故死亡人數不僅是一個數字。這同時代表了他是某人的媽媽、爸爸、兒子、女兒、伴侶或朋友。任何死亡或重傷都不可接受，新州政府正在陸續推出不同計劃來試圖降低死亡人數。」





超速駕駛是新州去年 40% 以上道路死亡事故的主要因素，而 20% 來自酒精或藥物影響駕駛，疲勞駕駛是 14% 車禍死亡的原因之一。





約有 70 人在全國極端降雨和洪水氾濫的情況下喪生，相比2021 年增加了 44 人。





麥卡錫敦促司機在剩餘的新年假期在道路上小心駕駛，特別是在下雨情況下。





她說: 「如果你今年夏天出外旅遊，請確保你放慢速度，開車到合適和安全的地方，特別是在下雨的時候。如果你遇到洪水，請停下來，掉頭，並尋找另一路徑離開。」





根據聯邦政府的數據，截至去年11 月 30 日，在澳洲道路上喪生的人數已經達到 1191 人，但隨著各州最終確定 12 月份的統計數據，這一數字相信還會上升。





昆州的道路死亡人數創下了 13 年來的最高紀錄，2022 年達到 299 人。塔州的道路死亡人數也出現激增，維州的死亡人數也有所上升。





2022 年全國各州道路死亡人數



昆州：299人 (2021年277人)

新州：288人 (2021年275人)

維州：240人 (2021年233人)

塔州：50人 (2021年35人)