【還款於民】新州政府撤回三萬多張新冠罰單

在法院作出有關裁決後，新州稅務局撤回 33,121 張新冠罰單，合共超過3,000多萬元的罰款將退還予市民。
在整個新冠疫情大流行期間，新州政府共向涉嫌違反新冠限制措施的市民，發出了 62,138 張。
今次訴訟是由 Redfern 法律中心，代表新州3名男子發起，該3名男子 Brenden Beame、Teal Els 和 Rohan Pank，在新冠疫情期間，被指，分別被罰款 1,000 至 3,000 元。
Redfern 法律中心指，當局向他們所發出的罰款，沒有提供足夠的犯罪細節，違反了《罰款法》，因此向法院提出訴訟。
新州最高法院法官耶希亞 (Dina Yehia) 指，新州政府向他們發罰單時，沒有對他們所犯的罪行提供足夠詳細的描述，因此下令政府要向他們退還罰款。
新州稅務局在裁決後，決定撤銷另外 30,000 多張同類罰款。
不過稅務局表示，撤銷罰款的決定，並不代表他們沒有違反公共衛生命令。
Redfern 法律中心對裁判表示歡迎，並指罰款可能會產生嚴重影響，尤其是對那些經濟條件很差的市民，今次案件可讓罰款及執法部門，有責任確保罰款是要符合法例準則。
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