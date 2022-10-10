【一次過印花稅VS 年度物業稅】政府推網上計算機幫你揀

在本年6月新州公布的財案中，州長佩洛德提出撤銷一次性的印花稅，並改由每年繳交物業稅取代。





當時新州州長表示，這一項的變化需要得到聯邦政府的支持，州政府才有法取消印花稅。





雖然這一項提議遭到在野工黨反對，而且並未正式立法通過。但新州政府已在網上設立一個新的計算機，讓潛在的首次置業者在網上計算每年連續支付物業稅而非一次性的印花稅可以為他們節省多少錢。





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從周一（10月10日）開始，ServiceNSW網站上的線上計算機將允許民眾搜索房產，並使用估價總署的數據，查看與物業稅相比，他們會支付多少印花稅。





預計政府將在本周推出這項立法，但未必會在議會中順利通充過。但新州政府仍期望能在今年完成立法，並在明年1 月開始試行有關首次置業者選擇計劃（First Home Buyer Choice）。





預計在計劃下，如果購買的房產是主要住所的話，置業者可以選擇400元的年費及0.3%的土地價值作為物業稅，而非繳付一次性的印花稅。





政府表示，新州出售的房屋中約有 84% 合符 150 萬元的資格上限。





新州財政廳長基恩(Matt Kean)表示，計算機將幫助潛在買家根據自己的情況和願望進行交易，大多數人最終會通過選擇土地稅來減少總體支付金額。





他表示：根據財政部分析表示，一半的自住業主會在 10.5 年內出售他們的房屋，首次置業者可能會更早出售。





一套價值 830,000 元、土地價值 265,000 元的公寓若選擇支付物業稅，第一年將需要支付 1,195 元，而一次過的印花稅則為 32,440 元。





州長佩洛德表示，選擇持續徵收的土地稅將幫助置業者節省首付並更快地購買自己的房屋，讓他們也能從不斷增長的房產價值中受益。





他指：物業權是從第一次走進前門當下開始支付紅利的投資，他們不希望民眾要等幾年才能獲利。





四年的試驗計劃預算為 7.286 億元，這一變化在短期內將大大減少收入，但與印花稅相比，持續的物業稅可以提供更可預測的收入基礎，因為印花稅是取決於房地產交易而不是持續的所有權。





工黨尚未在 3 月大選前公布住房政策，但卻明確表示不讚成試行這項物業稅、印花稅改革，更指這是對家庭住宅永久徵稅， 家庭的處境會更差。同時，工黨表示這一項立法距離選舉太近了，應該推遲。





新州工黨影子住屋廳長傑克遜（Rose Jackson）表示：自由黨應該讓新州民眾參加選舉。這一個舉動，表明12 年後，自由黨在住屋問題上沒有任何實質的表現。





綠黨亦支持從印花稅過渡到物業稅，但在細節披露之前不會承諾投票支持該立法。





獵人、漁人及農人黨（The Shooters Fishers and Farmers Party，簡稱漁獵農黨）表示不會支持此計劃。



