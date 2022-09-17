2023年新州年度傑出女性獎開始接受提名，獎項分以下六個類別，現在開始接受提名：





· Woman of Excellence（卓越女性獎）



· Aboriginal Woman of the Year（年度傑出原住民女性獎）



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· Community Hero of the Year（年度社區英雄獎）



· Young Woman of the Year（年度傑出青年女性獎）



· Regional Woman of the Year（年度傑出鄉村及邊遠地區女性獎）



· One to Watch（明日之星獎）





婦女事務部長泰勒（Bronnie Taylor）表示，新州城市和鄉村地區的各行各業傑出女性輩出，她們來自多元化的背景，是所有人的榜樣。





她指，這一年度獎項意義重大，獎項是全社會認可這些不同年齡的傑出女性所作出的貢獻的最好方式，表彰她們為社區帶來的實質性影響。





「只有當這些不同年齡的女性對社區所作的出色貢獻得到認可，我們才能賦予她們更大力量，去鼓勵所有人致力不斷創造積極的社會變化。」





「她們的毅力、勇氣、技能及激情值得大力宣揚。」





其中One to Watch（明日之星獎）類別今年已是第三年推出。這獎項旨在表彰那些憑藉個人勇氣、力量、毅力與善良支持幫助他人的7至17歲的青少年女性。





藥劑師Anna Barwick是2022年新州州長年度傑出女性獎，與礦產理事會年度傑出鄉村及邊遠地區女性獎榮膺者，她創辦的線上衛生服務PharmOnline，將經驗豐富的藥劑師與社區聯繫起來。





Anna Barwick表示「在每個家庭，每個工作場所，社區的每一個角落，我們都能看到無數女性透過不同方式作出貢獻。現在是我們認可並表揚她們的時候了。」





新州年度傑出女性獎獲勝者將於2023年3月9日在新州婦女週期間宣佈。屆時將舉行隆重頒獎典禮。





有意提名傑出女性獎及明日之星獎候選人可到此 網頁 。





提名截止日期為9月30日星期五。





此外，新州州長佩洛德(Dominic Perrottet) 和多元文化部長庫爾（Mark Coure ）在9月8日(星期四）宣佈2022年州長多元文化媒體和傳媒獎的獲獎者名單。





12位獲獎者中包括獲得終身成就獎的Mimi Chau、獲得年度青年記者獎的印度連結媒體集團的Rhea L Nath，以及獲得最佳數位或社交媒體使用獎的澳洲穆斯林女性協會。





佩洛德表示，新州政府五年來一直很榮幸地舉辦這頒獎典禮，這是澳洲唯一一個多元文化典禮，來表揚多元文化媒體和行銷行業所做出的寶貴貢獻。





獲獎者是：





· 最佳視聽報導 – Plus61j Media媒體公司





· 最佳文字報導 – 印度連結媒體集團的Pawan Luthra、Rajni Anand Luthra





· 年度最佳出版物 – SBS達裡語/SBS普什圖語廣播





· 年度青年記者 – 印度連結傳媒集團的Rhea L Nath





· 艾倫奈特學生獎 - Boushra Elkheir





· 最佳音訊報導 - 國家種族和多元文化廣播理事會





· 終身成就獎 – Mimi Chau





· 公益獎 – SBS《洞察》節目





· 最佳數位或社交媒體使用獎 – 澳大利亞穆斯林女性協會





· 機構宣傳獎 - Loud and Identity傳媒公司





· 年度最佳商業宣傳獎 - 新州客戶服務部、新州衛生部和多元文化衛生溝通服務部（MHCS）、UM傳媒/Identity傳媒、Etcom多元文化傳媒等機構





· 年度社區宣傳獎 - 東南社區連接服務



