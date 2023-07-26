全球海洋溫度創每月新高 專家：對生態系統構成危險

美國佛羅里達群島及其周邊地區的表面海洋溫度在今個星期飆升，溫度相當於一般的熱水浴缸溫度。





與此同時，全球天氣監測儀最近就海水變暖對生態系統和極端天氣事件的危險影響發出警告。



水溫高達38度

美國政府數據顯示，當地時間週一下午，位於Everglades國家公園內Manatee Bay水域的水溫浮標，高達攝氏38.44 度的最高溫度。





附近其他浮標的溫度分別達到攝氏38和32度。





根據美國國家海洋和大氣管理局 (NOAA) 發佈的國家數據浮標中心研究結果顯示，每年的這個時候，該地區的正常水溫應在攝氏23至31度之間。





由於長時間的高溫繼續影響美國其他地區，這些指數增加了之前對美國東南部佛羅里達州海水變暖的警告。





該領域的專家表示，陸地和海洋惡劣天氣的頻率和強度不斷增加，是全球人類帶動的氣候變化的症狀，這種變化正在加劇極端情況出現，目前的熱浪預計將持續到八月。





本月初，聯合國世界氣象組織（WMO）表示，全球海水溫度自 5 月份以來已創歷史新高，部分原因是受到厄爾尼諾現象影響。





世界氣象組織和美國國家海洋和大氣管理局表示，好像南佛羅里達州這樣的海水溫度，可能會對海洋生物造成致命傷害，並威脅海洋生態系統。





海水溫度上升同樣會影響人類的糧食供應，以及那些與海洋相關人士的生計。





週二，漁船船長漢塞爾(Dustin Hansel)表示，過去五個夏天的捕漁速度「越來越慢」，並在Key Largo島周圍的水域看到更多死魚。





漢塞爾向路透社表示，就他們所有的海灣水域而言，任何近岸水域，都非常非常熱。





美國國家海洋和大氣管理局本月初警告說，佛羅里達州周圍溫暖的海水，可能會加劇熱帶風暴和颶風，從而會在溫暖的水域產生更多的能量。





該機構亦表示，氣溫上升亦令珊瑚礁帶來了嚴重壓力。





