近兩成澳洲人承認超市中並不誠實「霸王餐」「霸王油」亦尋常

不少零售業超市，如Coles、Woolworths 減省人手成本開支，不斷擴大自助付款服務。在不少超市分店內，不難見到人工結帳漸漸被自助服務取替，然而近日一頂調查卻發現，接受訪問的澳洲人中，有兩成表示自己曾在超市中，做出「不誠實」的行為。





澳洲瀏覽量最高的比較網站Finder 近日對1010 名受訪者進行調查，訪問受訪者的不誠實行為。





其中 9% 的受訪者承認在離開超市之前沒有掃描商品，而另外 10% 的受訪者表示，曾故意選擇價格較低的價格掃描以獲得更便宜的價格——例如，將牛油果放在秤上，但卻選擇自己是購買洋蔥。





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透過以上數據推算全澳的情況，Finder表示，這意味著過去一年有 380 萬澳人作出「偷竊」的行為。





Finder 的作者惠頓（Richard Whitten）將盜竊與不斷上漲的生活成本聯繫。





他指：大多數自助結賬機無法區分紅洋蔥和蘑菇。他猜測很多澳洲人並不明白故意不正確的貨品與沒有付款把商品帶離店舖的程度其實是一樣。





研究還顯示，2% 的澳洲人在過去一年裡吃過「霸王飯」。6% 的人表示他們沒有支付入油費用就開車離開。





全國零售協會的克蘭姆表示，零售犯罪每年讓澳洲企業造成的損失高達 90 億元。





墨爾本市中心位居維州入店行竊熱點名單之首，其次是Preston和Frankston。





在澳洲，如果干犯盜竊和財產損失罪可被處以監禁、罰款或兩者兼施。犯罪者可能需要進行社會服務令。





如果涉及物品價價低於指定金額，警察可以對店舖盜竊當場罰款，各州的罰則略有不同。





