調查：三分一澳洲人面對糧食不穩定問題

要點 報告指，有三分之一的澳洲家庭正面臨糧食不穩定問題。

隨著生活開支持續上升，23%受訪者表示，他們比去年生活更艱難。

夏洛特（化名）是一名單親媽媽，她誕下女兒後，在2019年首次面對糧食不穩定的問題。





即使她有兼職工作並接受政府援助，但隨著生活開支持續上升，以及負擔得起的租金變得更加有限，她說支付得到日常開支變得越來越困難。





上星期，她放棄吃午飯而去上班，造就她的女兒可以在托兒所吃午飯。





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她說：「我拿了一隻香蕉，以及在櫥櫃裡發現的一包過期的麥片棒來吃，以確保我們剩下的少量食物，能送到我女兒的手中。」





她又說：「我十分積極嘗試可以成功解困，但實在令我十分沮喪，我不想依賴政府的幫助，我正在讀書......我不敢相信這是，我現在淪落至此。」



我真的正在為食物而掙扎求存 夏洛特（化名）

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夏洛特的個案並不是冰山一角。





澳洲飢餓救濟慈善機構 Foodbank 的一份新報告顯示，三分之一的澳洲家庭正面臨糧食不穩定問題，他們指這個數字可能會增加。



何謂糧食不穩定？問題會有多大？

糧食不穩定一詞涵蓋了一系列經歷，從不確定是否獲得足夠的食物及影響營養，到破壞飲食模式和減少攝取食物。





根據《2022 年食物銀行飢餓報告》，在任何日子，澳洲都有超過50萬戶家庭，都在努力可以得到有一餐正常。





報告發現，在過去的12個月內，超過200萬戶澳洲家庭經歷了嚴重的糧食不穩定，意味他們是因為財政出現困難，而沒有足夠糧食。





有孩子的家庭更有可能經歷嚴重的糧食不穩定問題，32%的家庭指，他們出現嚴重糧食不穩定，相比全國平均水平是21%。



報告指，有孩子的家庭，比沒有孩子的家庭更容易面對嚴重的糧食不足問題，與雙親家庭相比，單親家庭尤其嚴重。 Source: SBS 無論是失業人士或有工作的人都面對這個問題，在出現糧食不穩定的家庭中，有54%人是有工作的。





澳洲食物銀行總幹事凱西 （Brianna Casey）向SBS新聞表示，導致糧食不穩定的主要原因，可歸咎於生活開支壓力。





凱西說：「大家知道，食物和雜貨開支增加、能源開支增加，無論是電費、汽油、汽車燃料，以及租金成本增加，都導致生活開支的壓力增加。」



不幸的是，情況似乎越來越差。 澳洲食物銀行總幹事凱西

報告又指，與去年相比，23%的澳洲家庭認為，以他們目前的經濟狀況，難以獲得食物。



澳洲有哪些支援服務？

在澳洲，政府提供包括托兒津貼、養老金、殘障人士養老金、照顧者津貼、尋工者津貼和青年津貼在內的津貼，為有需要的人士提供經濟上的支援。





Foodbank、Ozharvest、澳洲紅十字會和聖文森特德保羅協會（The Society of St Vincent de Paul）等慈善機構和組織亦有提供援助。



報告發現，在過去的12個月內，有超過200萬澳洲家庭經歷了嚴重的糧食不足問題，意味著他們由於財務出現困難而沒有足夠的糧食。 Source: Supplied / Foodbank 接受政府資助的夏洛特說，目前透過政府資助的項目，提供的支援根本不足以應對生活開支的壓力。





夏洛特說：「我覺得每隔幾個月，我就會收到一封電子郵件，通知我電話費正在增加……而我最近的電費是要850元，只是一個住兩個人的單位。」





她又說：「我現在跌入了另一個陷阱，就是使用Afterpay（先買後付款）購買可以在超市 Woolies使用的禮品卡，或者使用Centrelink的津貼，然後從我每兩週的收入中扣除。」



新的聯邦財政預算案將於今晚發表，澳洲食物銀行總幹事凱西向SBS新聞表示，她希望預算案能夠為澳洲各地的弱勢社群，提供「即時」的援助。





凱西指，受助人等不及援助了，如果他們看不到有即時的援助措施解決生活開支上升的問題，那麼政府將需要立即向食物銀行和其他食物救濟組織撥款。





她又指，不幸的是，由於最近發生的水災，他們需要增加提供給災民糧食救濟數量，變相令他們營運開支變得更加困難和昂貴。



夏洛特說，她希望透過政府資助和慈善團體中獲得更多幫助，尤其是對單親父母，令他們重新振作，長遠不再需要依賴這些資助。





SBS新聞已聯絡聯邦社會服務部回應，正等待回覆。

