調查：三分一澳洲人面對糧食不穩定問題

澳洲社福機構Foodbank最新一份報告發現，有三分之一的澳洲人無法獲得足夠的食物，需要更多支援。

People lined up at Foodbank tent.

According to the Foodbank Hunger Report 2022, more than two million households in Australia have run out of food in the last year due to limited finances, sometimes skipping meals or going whole days without eating. Source: Supplied / Foodbank

要點
  • 報告指，有三分之一的澳洲家庭正面臨糧食不穩定問題。
  • 隨著生活開支持續上升，23%受訪者表示，他們比去年生活更艱難。
夏洛特（化名）是一名單親媽媽，她誕下女兒後，在2019年首次面對糧食不穩定的問題。

即使她有兼職工作並接受政府援助，但隨著生活開支持續上升，以及負擔得起的租金變得更加有限，她說支付得到日常開支變得越來越困難。

上星期，她放棄吃午飯而去上班，造就她的女兒可以在托兒所吃午飯。

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她說：「我拿了一隻香蕉，以及在櫥櫃裡發現的一包過期的麥片棒來吃，以確保我們剩下的少量食物，能送到我女兒的手中。」

她又說：「我十分積極嘗試可以成功解困，但實在令我十分沮喪，我不想依賴政府的幫助，我正在讀書......我不敢相信這是，我現在淪落至此。」
我真的正在為食物而掙扎求存
夏洛特（化名）
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夏洛特的個案並不是冰山一角。

澳洲飢餓救濟慈善機構 Foodbank 的一份新報告顯示，三分之一的澳洲家庭正面臨糧食不穩定問題，他們指這個數字可能會增加。

何謂糧食不穩定？問題會有多大？

糧食不穩定一詞涵蓋了一系列經歷，從不確定是否獲得足夠的食物及影響營養，到破壞飲食模式和減少攝取食物。

根據《2022 年食物銀行飢餓報告》，在任何日子，澳洲都有超過50萬戶家庭，都在努力可以得到有一餐正常。

報告發現，在過去的12個月內，超過200萬戶澳洲家庭經歷了嚴重的糧食不穩定，意味他們是因為財政出現困難，而沒有足夠糧食。

有孩子的家庭更有可能經歷嚴重的糧食不穩定問題，32%的家庭指，他們出現嚴重糧食不穩定，相比全國平均水平是21%。
Graphic showing the percentage of two-parent and single-parent families experiencing severe food insecurity in Australia.
報告指，有孩子的家庭，比沒有孩子的家庭更容易面對嚴重的糧食不足問題，與雙親家庭相比，單親家庭尤其嚴重。 Source: SBS
無論是失業人士或有工作的人都面對這個問題，在出現糧食不穩定的家庭中，有54%人是有工作的。

澳洲食物銀行總幹事凱西 （Brianna Casey）向SBS新聞表示，導致糧食不穩定的主要原因，可歸咎於生活開支壓力。

凱西說：「大家知道，食物和雜貨開支增加、能源開支增加，無論是電費、汽油、汽車燃料，以及租金成本增加，都導致生活開支的壓力增加。」
不幸的是，情況似乎越來越差。
澳洲食物銀行總幹事凱西
報告又指，與去年相比，23%的澳洲家庭認為，以他們目前的經濟狀況，難以獲得食物。

澳洲有哪些支援服務？

在澳洲，政府提供包括托兒津貼、養老金、殘障人士養老金、照顧者津貼、尋工者津貼和青年津貼在內的津貼，為有需要的人士提供經濟上的支援。

Foodbank、Ozharvest、澳洲紅十字會和聖文森特德保羅協會（The Society of St Vincent de Paul）等慈善機構和組織亦有提供援助。
Two cardboard boxes filled with cans and jars of food.
報告發現，在過去的12個月內，有超過200萬澳洲家庭經歷了嚴重的糧食不足問題，意味著他們由於財務出現困難而沒有足夠的糧食。 Source: Supplied / Foodbank
接受政府資助的夏洛特說，目前透過政府資助的項目，提供的支援根本不足以應對生活開支的壓力。

夏洛特說：「我覺得每隔幾個月，我就會收到一封電子郵件，通知我電話費正在增加……而我最近的電費是要850元，只是一個住兩個人的單位。」

她又說：「我現在跌入了另一個陷阱，就是使用Afterpay（先買後付款）購買可以在超市 Woolies使用的禮品卡，或者使用Centrelink的津貼，然後從我每兩週的收入中扣除。」
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新的聯邦財政預算案將於今晚發表，澳洲食物銀行總幹事凱西向SBS新聞表示，她希望預算案能夠為澳洲各地的弱勢社群，提供「即時」的援助。

凱西指，受助人等不及援助了，如果他們看不到有即時的援助措施解決生活開支上升的問題，那麼政府將需要立即向食物銀行和其他食物救濟組織撥款。

她又指，不幸的是，由於最近發生的水災，他們需要增加提供給災民糧食救濟數量，變相令他們營運開支變得更加困難和昂貴。
夏洛特說，她希望透過政府資助和慈善團體中獲得更多幫助，尤其是對單親父母，令他們重新振作，長遠不再需要依賴這些資助。

SBS新聞已聯絡聯邦社會服務部回應，正等待回覆。
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Published 25 October 2022 at 1:29pm
By Jessica Bahr
Presented by Timothy Wu
Source: SBS