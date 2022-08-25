綠黨建議凍結屋租兩年 助租客收入增長追上租金

綠黨提出改革租屋市場的建議，包括禁止加租兩年，之後每24個月加租不能超過2%，以解決本地房屋難於負擔的危機。





綠黨眾議員、房屋事務發言人錢德勒-馬瑟（Max Chandler-Mather）表示，租金上漲「失控」，令數百萬人苦苦掙扎。「除非政府想見到更多家庭要在車中過夜，否則必須立即行動制止危機擴散到全國。」





房地產市場資訊公司CoreLogic的數據顯示，截至六月份的過去12個月，首府城市租金平均上升9.1%，鄉鎮地區更上升10.8%。





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綠黨預計，在實施其計劃後，工資增長也要去到2030年才能趕上租金。



綠黨眾議員、房屋事務發言人錢德勒-馬瑟。 Source: AAP / Mick Tsikas 綠黨亦建議，不再允許業主可以在固定期限的合同外，無理由驅逐租戶，並對出租屋設立最低居住標準。





儘管綠黨以新冠疫情期間曾凍結屋租和世界其他地方的措施來支持其建議，但控制租金常被認為會打擊建造業興建低成本住宅的意欲。





不過，錢德勒-馬瑟表示，研究發現無證據顯示穩定和控制租金會減少房屋供應。「一些例子實際上增加了可負擔房屋的供應，因為投資者可能會出售物業。」





他呼籲聯邦政府將綠黨的建議納入其促進房屋可負擔性的整體政策之中。





政府已承諾在5年內在全國建造3萬間公屋，作為其100億元未來房屋基金的一部份。當局亦籌備設立全國房屋供應與可負擔性理事會，負責執行房屋和無家可歸問題方面的全國性計劃。



