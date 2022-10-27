新州政府 大大押後換本地駕照強制規定

由於需處理因新冠疫情及人手不足導致的駕照積壓，新州政府將延遲海外人士更換本地駕照的限期。

Drivers Licence

Credit: NSW Driver Licence

本年6月，新州政府宣布11月起，所有預期居住超過3個月的外國人，必須換領本地駕照。

當時，預料超過 22 萬持學生、工作、工作假期或旅遊簽證的外國人或受影響。

而近12萬海外人士亦未能透過簡易程序，需要完成全套考試，包括兩次筆試Driver Knowledge Test和Hazard Perception Test，以及一次路試才能更換本地駕照。

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這一項為打擊臨時簽證人士使用海外駕照，逃避重罰的行動因新州政府擔心參加考試的司機人數激增，有所推遲至明年7月才會實行。

這項舉措將由新州服務局實施，當局一名女發言表示：新州服務局將實施這些變化，這些變化已與新州交通局達成協議，將於明年年中推出。

政府延遲這一項措施會推遲約 5350 萬元的收入。

新州客戶服務廳長 Victor Dominello 表示，他的機構正在與新州交通局合作以填補漏洞。

他表示他們目前正在處理因 2020 年和 2021 年因新冠病毒封鎖而導致的大量積壓的司機測試，因此針對國際執照持有人的新規定預計將於明年年中開始實施。

工黨的道路發言人格雷厄姆指責政府推遲行動，使更多司機在犯事後逃之夭夭。
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Published 27 October 2022 at 11:25am
By Tracy Lo
Source: SBS