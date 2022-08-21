澳洲訂購猴痘疫苗不足惹批評

維州衛生當局針對猴痘病疫情出了新的警告。他們說，維州感染猴痘的人數，在過去兩周幾乎升了一倍，但有資格接種猴痘疫苗的患者，目前只打了一針，而不是所需要的兩針。





來自 Thorn Habour Health 的 Simon Ruth 相信政府訂購的疫苗數量未能滿足需求。





他說，澳洲很應該從新冠大流行中汲取教訓，採取適當行動。





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Ruth 指出，加拿大和美國的國家庫存中有猴痘疫苗，可是澳洲國家庫存中卻沒有。





他認為，大家有需要對此作反省，為何有這樣的情況出現？為何澳洲與其他國家的做法不同，即他們第一時間便向藥廠盡量訂購疫苗，這些國家顯然已經為此作好準備，所以便能夠比好像澳洲這些國家更快地將猴痘疫情控制下來。





截至昨天，澳洲累計錄得 89 宗猴痘病例。維州以 40 宗排第一、新州 39 宗排第二，其餘昆州及西澳各 3 宗、南澳及首都領地各兩宗。



