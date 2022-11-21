澳煤企被指數據造假及行賄以增加對中日韓出口

獨立議員威爾基（Andrew Wilkie）昨日（11月21日）表示，一名舉報者向他提供了數千份文件，顯示有本地煤礦企業多年來誇大煤炭質素，以謀取暴利。





「在澳洲營運的煤礦公司在出口業務上使用虛假的質素報告，並向其海外客戶的代表行賄來保守秘密。」





「這造假是對環境的破壞，令2050年達致零碳排放的努力蕩然無存。這也是犯罪，破壞企業信譽和我們的國家信譽。」





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據報涉事的出口國包括中國、日本、南韓和印度。威爾基要求當局進行調查。



獨立眾議員威爾基。 Source: AAP / MICK TSIKAS 威爾基表示，被揭有不當行為的煤礦企業包括TerraCom、Anglo American、Glencore、Peabody、ALS和Macquarie Bank。





「奇怪的是聯邦警察和證監署（ASIC）都沒對舉報作出行動——他是一名煤礦（公司）高級行政人員。這些是他合法持有的文件。那些機構似乎有所失職。」





他表示，如果當局不進行調查，他將公佈更多文件以顯示問題的嚴重性。多名獨立議員亦支持對事件進行調查，並表示有需要加強對涉及公眾利益的舉報者的保護。





資源部長金瑪德琳（Madeleine King）指文件內容令人擔憂，政府將了解相關指控。「政府致力於維護澳洲作為可靠而有競爭力的優質冶金煤和動力煤供應商的聲譽。政府已要求證監署（ASIC）和工業部就事件作簡報。」





不過，Anglo American公司的發言人表示，威爾基的指控完全是虛假的。「我們非常嚴肅對待事件。當問題首次在2020年初在媒體流傳時，我們進行了調查發現沒證據顯示任何貨物受影響。」





Peabody也已「強烈否認」相關指控。

