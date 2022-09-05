鸚鵡 | 與澳洲野生動物一起生活

重點 澳洲有五十多種鸚鵡，其中鳳頭鸚鵡是鸚鵡科中最大的一種

彩虹吸蜜鸚鵡是澳洲最常見的小型鸚鵡

餵養任何澳洲鳥類都會縮短牠們的壽命

澳洲到處都可找到毛茸茸、有毛和有鱗的動物。通過 SBS學英語可認識一些常見的澳洲動物並提高你的英語技能。





播客原文

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色彩繽紛好奇心又強。





既友善且有趣。





我們喜歡和澳洲鸚鵡一起生活





不論牠們的體型大小。





與澳洲野生動物一起生活





鸚鵡





澳洲有超過





50 種鸚鵡。





鳳頭鸚鵡是鸚鵡科中最大的。





而黑鳳頭鸚鵡又是當中最大的。





葵花鳳頭鸚鵡是





最常見的鳳頭鸚鵡。





牠頭頂有著黃色冠羽





因而得名。





牠們分佈於澳洲東岸





和北方。





鳳頭鸚鵡棲息於住宅區





全年大部分時間會留在同一個地區。





鳳頭鸚鵡的喙非常之強而有力





可以用來啄開澳洲土生的





堅果和種子。





牠們喜歡在樹洞裡下蛋。





請不要餵鳳頭鸚鵡。





牠們會以樹木來打磨牠們的喙





而如果牠們等候你餵食





期間或會破壞你的家。





粉紅鳳頭鸚鵡是一種





體型中等的鸚鵡。





粉紅鳳頭鸚鵡有深粉紅色的臉部和





灰色的羽毛。





粉紅鳳頭鸚鵡愛吃地上的種子





並喜歡成群生活在一起。





彩虹吸蜜鸚鵡





是澳洲一種體型細小的鸚鵡。





牠是澳洲最常見的鸚鵡。





吸蜜鸚鵡色彩繽紛





並且喜歡和家人聊天。





彩虹吸蜜鸚鵡喜歡吃花蜜





和土生水果及種子。





大家不應該餵任何





澳洲鳥類。





不要餵牠們麵包或蜜糖。





餵這些鳥會縮短





牠們的壽命。





小測驗時間！





鸚鵡會與伴侶廝守多久?…





…一個月、五年或是終生





鸚鵡會與伴侶廝守終生。





你可以做一些吸引吸蜜鸚鵡的事情





便是給牠們準備一個盛了水的淺盤。





牠們可能會呼喚整家人





來喝水和洗澡呢。





我們喜歡和澳洲鸚鵡一起生活。



