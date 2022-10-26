副駕駛座作出「高風險行為」 司機被扣4分罰款逾千元

在路上，安全駕駛並不僅是駕駛者的責任，車上乘客亦需確保自己遵守各州及領地的規定，以為駕駛者提供更安全的駕駛環境。





隨著部分州份或領地在路上推出智能攝影機，攝影機採用不同角度和人工智能，專門捕捉駕駛者在汽車行駛時使用手機的行為及其他不當行為。





近日，昆州一部攝影機就拍到前座乘客在司機身上進行「高風險」行為，導致司機被罰款1078元及被扣4分。





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該照片被發布在社交平台 Facebook「昆州電話和安全帶檢測攝像頭位置」的群組中，引起熱議。





在該照片中，在副駕駛座的乘客頭部在司機的大腿上，而在社交媒體上對照片中的實際情況存在分歧。



引起爭議的照片，乘客被指未正確佩戴安全帶。 Credit: facebook/Bryce Murray 在照片中指出是由於未佩戴或並未有正確佩戴而違規。





昆州DTMR表示：乘客的行為是「高風險行為」，可能導致嚴重或致命的撞車事故。





不同州或領地就未有正確佩戴安全帶有不同罰則。





在維州，所有乘客都正確繫好安全帶或兒童約束裝置





如果乘客在車內未有佩戴或正確正確佩戴安全帶，除了16歲及以上乘客需被罰款外，司機亦會被罰款與被扣分。





在新州，司機亦需確保每位乘客都坐在自己的座位上，並係好安全帶（他們不得與另一名乘客共用座位或安全帶）





每位乘客都係好安全帶並調整好安全帶，或坐在適合其年齡和體型的經批准的兒童汽車安全座椅上。





要使安全帶正常發揮功用，應該將其調整為 「低、平且牢固」 ：





低 - 放在臀部以完全固定使用者的體重

平坦——沒有曲折、轉彎或折疊

牢固 - 定期拉緊安全帶以免鬆掉



如果司機在未繫安全帶的情況下駕駛，或未能確保乘客繫好安全帶，將被罰款和扣分。





除司機外，16歲以上的乘客不繫安全帶將被罰款。



豁免佩戴安全帶

持有完整（無限制）駕照的司機在以下情況下不必繫安全帶：



倒車



駕駛垃圾車或送貨車，時速低於 25 公里，需要定期下車。



與持有完整駕照的司機一起旅行的乘客在以下情況下不必佩戴安全帶：



獲得或給予緊急和必要的醫療



在時速低於 25 公里的垃圾車或送貨車上，需要定期下車。



所有司機，包括學習者、臨時 P1 和 P2 司機及其乘客，如果他們有健康狀況並攜帶適當的醫療證明，則可以免於佩戴安全帶。

在可能的情況下，豁免佩戴安全帶的乘客或在未安裝安全帶的車輛中的乘客應坐在後座。





各州、領地規則有所不同，請前往有關當局查看詳細法則。



