澳洲禁止「薪酬保密」 我們將如何受益？

要點： 艾巴尼斯政府的 「保障就業，改善薪酬法案 」包括禁止薪酬保密政策。

該禁令的主要目的是減少基於性別的薪酬差異。

研究表明，更大的透明度會促進降低薪酬的性別差距。

你是否在一個把薪酬資訊當作國家機密的機構工作？你知道你的同事得到甚麼報酬嗎？你能告訴別人你的收入嗎？





好吧，現在你可以這樣做了，艾巴尼斯政府的 「保障就業，改善薪酬法案」改革方案，其中的禁止薪酬保密政策讓民眾的薪酬不再保密。





該改革的主要目的是減少基於性別的薪酬差異——這是使性別平等成為《公平工作法》部分重大改革方案的關鍵原則。





但我們也有理由相信，在個人和集體薪酬談判中，該政策應該有利於其他處於弱勢的工作者。





更少的保密性意味著更多的平等





澳洲性別薪酬差距目前為女22.8%。根據聯邦就業及勞資關係部長博克（Tony Burke）的說法，薪酬保密條款長期以來被用來掩蓋性別薪酬差異。





禁止這些條款將提高透明度，並允許婦女將自己的薪酬與同事的薪酬進行比較以減少性別薪酬歧視的風險。女性工作者可以與她們的經理討論薪酬差異，而不必擔心受到懲罰。





博克的主張有國際證據支持。英國、美國、加拿大和丹麥的研究報告都證明，由於立法促進薪酬透明度，性別薪酬差距有所下降。





美國的研究顯示，在禁止薪酬保密條款的州，婦女的工資比允許保密條款的州高出4%至12%（取決於資料的分析方式）。





在加拿大，禁止薪酬保密將男女之間的薪酬差距減少了二至四成。



Various international studies report a decline in the gender pay gap as a result of legislation to promote pay transparency. Source: Getty / Getty Images 這些發現在對不實行薪酬保密政策機構的研究中得到證實。





2019年一項涵蓋約9000名美國僱員的研究發現，在薪酬保密的情況下，女性的年薪增長比男性低0.4%。隨著透明度的提高，這一差距消失了。





即使人們不透露他們賺多少錢，只是施行終止保密條款就可能足以改善結果——分享薪酬資訊的可能性足以強調一個機構確保公平和公正的薪酬。





相比之下，保密意味著管理人員可以做出他們不必向員工解釋的決定。這增加了無意識的偏見、偏袒歧視和刻板印象影響薪酬決定的概率。



有衝突怎麼辦？

不是每個人都願意分享他們的薪酬資訊。有些人意識到這將如何影響他們的形象。有些人擔心這會影響工作關係。





對於從事類似工作的同事來說，發現他們的工資比你低，可能會感到不安。如果發現你的工資比他們低，那就更令人不安了。





僱主認為，需要對薪酬保密，以儘量減少僱員之間的衝突。這是基於 「嫉妒假說」，即當員工發現自己的工資比同事低時，他們會消極怠工。





但這種說法過於誇大了。事實上，員工更有可能以懷疑的態度看待對分享薪酬資訊的限制，認為這是由管理者的自我利益驅動的，而不是員工的最佳利益。





研究證明，薪酬保密會導致員工低估上司的薪酬，但高估同事的薪酬。





大多數員工應該得到更多的認可。研究表明，他們理解並接受可以根據工作貢獻和表現來解釋和證明的薪酬差異。





此外，研究報告指出，更高的薪酬透明度與更高的員工績效和工作滿意度有關。



何去何從？

雖然禁止保密條款的主要目的是減少性別薪酬差距，但它也可以為其他弱勢員工的薪酬帶來益處。





經濟學的一個基本原則是，資訊共用有助於提高市場效率。因此，取消薪酬保密有助於提高勞動力市場的效率。





在有充分資訊的情況下自由談判，僱員能夠參與他們的就業選擇並做出更明智的選擇。個人的決定促進機構確保他們有公平和公正的薪酬制度。





這將給所有人帶來更大的公平。



