颶風伊恩吹襲美國南部造成廣泛破壞

上周三，伊恩吹襲佛羅里達州的墨西哥灣沿岸城市，並於周五轉移至南卡羅萊納州，風速高達每小時 140 公里。





目前錄得的死亡人數仍未確定，但僅僅在佛羅里達州的李郡至少有 35 人遇害，北卡羅萊納州至少有四人喪生。





佛羅里達州州長桑蒂斯（Ron De Santis）表示，當局現在將注意力轉移至龐大的災後清理工作。





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桑蒂斯表示：「我們取得社區大量的支持，社區展現了逆境中堅毅的一面，他們想再振作起來，他們希望社區重新站起來。我們十分欣賞這份精神。」





目前熱帶氣旋伊恩預計會為中阿巴拉契亞山脈以及大西洋中部帶來災害，而維珍尼亞西南面部份地區將會密切監察洪水汎濫的情況。





颶風來襲，當地的海灘城鎮變成了災區，超過 100 萬戶家庭及企業受到災情影響，至今仍然缺乏電力供應，當地的保險公司正面臨市民申請接近 280 億至 470 億美元的保險賠償要求。





目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。





聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載。







