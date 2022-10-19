【無妄之災】28歲男子被「薯仔」攻擊 整個眼球需摘除

本年5 月20日，西澳Mettams Pool 附近發生嚴重事故，兩名男子向騎著電動滑板車的男子投擲或發射馬鈴薯，使該名28歲的男子面部嚴重受傷，不得不接受手術，摘除眼球。





在Mirrabooka警方對事故進行廣泛調查後，對兩名年齡分別為19 歲和 20 歲的男子提出指控。





5月20 日晚上 9 點 30 分，兩名來自Ballajura的 20 多歲的男子騎著橙色的出租踏板車沿著 Trigg 的 West Coast Drive 的人行道向南行駛。





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據稱，當踏板車靠近 Mettams Pool 時，在 West Coast Drive 上行駛的滑板車乘客向另一名在滑板車上的男子投擲或發射馬鈴薯，造成該名男子受傷。





被襲擊的男子面部嚴重受傷，手臂骨折。由於面部受傷，受害者的眼睛更因受傷過重，需要手剩摘除。





兩名涉事者被指控嚴重人身傷害，並犯下可能危及任何人的生命健康或安全的行為。





19 歲的男子還被控擁有違禁武器，而20 歲的男子被控三項普通攻擊罪。





Midland地區的調查員巴多克（Brett Baddock）表示，這一次的危險行為是有計劃，但並未針對任何人。





他說：那些人認為發射馬聆薯很有趣，只顧個人享樂。





然而，這是所謂的樂趣以悲劇告終，受害者因而失去了一隻眼睛。





Mirrabooka 警方認真且嚴肅地就此展開調查。





巴多克表示：在找到所有責任人之前，警察不會停下來。





警察局長布蘭奇（Col Blanch）向 6PR 電台表示，這對受害者來說是一個「可怕的傷害」。





他讚揚警員在追踪閉路電視、車牌識別、電話數據等方面表現出色。





兩名被起訴的年輕人將在周五（10月21日）在珀斯地方法院出庭。





馬鈴薯槍是指用馬鈴薯作為子彈的一種武器。馬鈴薯槍有各種形狀、尺寸和配置。根據槍管的尺寸，它們可以發射各種常見物體，包括馬鈴薯、網球和聚氯乙烯（PVC）火箭模型，只需輕按按鈕，就可使拋射物以逾百公里／小時的速度，摧毀數十米之外的目標。





馬鈴薯槍 Credit: Tracy Lo 馬鈴薯槍 由於某些原因，發射馬鈴薯的小型裝置並不足以構成挑戰。他們使用較大、較重的拋射物，如南瓜。甚至還有每年一度的World Championship Punkin Chunkin。



人們使用馬鈴薯槍是為了好玩和取樂，但馬鈴薯槍並不是玩具。





當馬鈴薯槍用於正當目的時，即用於娛樂，沒有傷人或者損壞財產的意圖，美國煙酒槍械管理署（United States Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms）不會將其歸為槍械。但是，在大多數城市，使用馬鈴薯槍是違法的，有些國家、地方將其視為非法槍枝，請參閱不同國家的相關規定。



