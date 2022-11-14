新州藥劑師將有權處方部份藥物與疫苗 醫生：一場災難

重點 計劃為期 12 個月的試驗將減輕衛生系統的壓力。

藥劑師將能夠在其他藥物中開出節育和泌尿系统感染（UTI ）治療。

澳洲皇家全科醫學院對舉措猛烈抨擊。

新州居民將很快能透過當地藥劑師，處方某些治療及接受疫苗接種。





此舉措被澳洲醫生團體稱為「瘋狂」。





然而，在昆州目前亦進行類似試驗，而英國、加拿大等國家亦實行類似做法。





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新州州長佩洛德表示，這將會解放其他醫護人員，讓民眾更好地獲得護理。





佩洛德在周日（11月13日）表示：「整個衛生系統都面臨壓力，我們希望確保民眾，無論在雪梨大都市還是新州偏遠地區，都能獲到最好的醫療保健。」



從周一（11月14日 ）開始，藥劑師將被授權進行更廣泛的疫苗接種，包括旅行疫苗。





一項為期 12 個月的試驗已經開始，期間藥劑師可以根據數個情況，為患者開出處方藥物，包括用於尿路感染的抗生素、皮膚病和感染的治療以及節育藥物。





藥劑師必須先完成額外的培訓。





地區衛生廳長泰萊（Bronnie Taylor）表示，這將會改變鄉郊地區的「遊戲規則」。



新州政府希望該試驗能夠解放全科醫生，以便最有需要的人士能預約看病。 Source: AAP / DAN HIMBRECHTS 她表示：藥劑師是我們社區不可或缺的一部份，亦是我們在鄉郊社區中不可或缺的一部份。





泰萊指藥劑師是衛生系統中利用率最低的職業之一。





新州澳洲藥學會主席費爾凱（Chelsea Felkai）表示，這些變化將使民眾能夠更好地使用藥物。





她說：這是對新州藥劑師的重要信任投票，對我們作為初級醫療保健團隊一部份的技能和專業知識投下了重要的信任票。





然而，澳洲皇家全科醫學院把此舉稱為「瘋狂」，而且「災難性」。





澳洲皇家全科醫學院院長派斯（Karen Price ）指：「這不是針對患者的解決方案，而是針對藥房等待區的解決方案。」





她認為藥劑師應該在醫院或醫療實踐環境中作為團隊的一部份工作，而不是在無人監管的零售場所工作。





新州衛生廳長夏薩德（Brad Hazzar） 表示，該試驗將減輕醫院急症室的壓力，可以使全科醫生為患有更嚴重疾病的人提供更多預約。





他指這將帶來一連串的好處。





他指雖然有一些人對藥劑師的作用有固定的看法，但他們對大流行病管理的積極貢獻表明他們能夠提供更多。





目前，藥劑師已在無須處方下接種流感和新冠疫苗，很快他們就可以為有需要人士接種預防甲型和乙型肝炎、脊髓灰質炎、傷寒、帶狀皰疹和日本腦炎的疫苗。



