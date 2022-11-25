【最貴租】全球大街租金香港失落首位 澳大街仍入十大

受新冠疫情影響，遊客出遊大受限制，不同地區的消費習慣及趨勢有所變更，而香港租金本是世界零售最高市場，在今年亦有所改變，但雪梨商業大街仍繼續榜上有名。





戴德梁行（Cushman & Wakefield）發布《2022全球主要大街》調查，統計全球主要大街的租金排名。





澳洲雪梨皮特街購物中心（Pitt Street Mall）在全球調查中排名第八，下降了一位，但仍是全球租金最高的十大城市購物區之一。





而多年榜首——香港，其主要大街租金比疫情前大跌逾四成，由以往的榜首跌落第二位，榜首地位被美國紐約的曼克頓第五大道取而代之，但仍是亞太區之首。





調查顯示，紐約曼克頓第五大道現時是全球最昂貴的零售區，平均租金為每年每平方米32684（美元）甚至比疫情前水平上漲14%；香港的尖沙咀位居第二，在此期間下跌41%。





單看亞太地區，尖沙咀廣東道繼續蟬聯最貴街道，銅鑼灣羅素街以極微差距，屈居第二，而東京的銀座排第三。雖然羅素街與廣東道的呎租相當接近，但座落羅素街的奢侈品牌、國際品牌離開，進駐相對服務本地為主的行業。





戴德梁行亞太區分析主管布朗（Dominic Brown）博士表示，與世界其他地區相比，國際邊界收緊對皮特街奢侈品零售區的影響更嚴重，這一點可以從租金下降幅度更大和反彈更疲弱中看出。





而雪梨的平均租金比往年下降了24%。





過去幾年，曾經以時尚專賣店為主的皮特街購物中心，隨着一家銀行分行、一家超市和一家汽車經銷店的進駐，重心發生了重大變化。地產中介希望引入新的體驗型租戶，為該地區帶來更多客流量。





戴德梁行澳洲和紐西蘭研究主管西爾斯（John Sears）說，儘管人流量已從封鎖時期的低點有所改善，但澳洲房地產委員會的數據顯示，截至2022年10月，雪梨市中心的寫字樓入住率仍不到疫情前水平的六成。





墨爾本的 Bourke Street 在亞太地區調查中排名第16，租金為5203澳元，租金比上一次2019年調查下降了21%。





有關調查追蹤了全球92個城市的頂級零售區，並按主要租金價值排名。



相關內容 雪梨市及內城區租金暴跌 租客年省一萬元