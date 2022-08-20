【刑期減半】2002 年峇里島爆炸案犯人獲特赦 死難者家屬感憤怒

據報，帕特克（Umar Patek）是 2002 年峇里島庫塔區（Kuta）造成 202 人死亡爆炸案的炸彈製造者， 之後帕特克被判監20 年， 而在該次事件中，亦有 88 名澳洲人死亡。





帕特克在爆炸案發生後躲藏起來，他亦成為當時世界上頭號通緝犯。而他最終於 2011 年在巴基斯坦被捕，並於 2012 年被引渡返回印尼受審，並因為他參與該案以及 2000 年一系列有關教堂爆炸案所扮演的角色而被被判 20 年監禁，但在他入獄後不到 10 年便獲得兩次減刑， 最近一次是因為印尼慶祝獨立日，其政府在傳統上會對數以千計囚犯減刑，而這亦意味著他可能會在未來數天便可獲釋。





總理艾巴尼斯對此亦作出迅速回應，並表達了他對帕特克可能獲釋的擔憂。





Advertisement

艾巴尼斯表示：『這將對受害者的家庭造成毀滅性的影響。他們的家人在紀念失去的親人時已經歷創傷。我們在那次恐怖襲擊中失去了 88 名澳洲國民。澳洲政府將在外交上非常清楚地傳達我們對此的看法。他們（印尼）有一個系統，就是在一些周年紀念時，囚犯會經常被減刑。但是他是設計和製造炸彈來殺害其他人士， 而當他涉及到犯下如此令人髮指的罪行時，我們是有強烈的看法。印尼當然是一個主權國家，但我們會尊重地以最強烈的措辭提出我們的觀點。』





反對黨自由黨副領袖利蘇珊（Sussan Ley）在接受 2GB 電台訪問時表示，總理需要直接向印尼政府交涉。





利蘇珊說：『幾個月前我們看到艾巴尼斯和佐科威（Joko Widodo)一起騎單車。我認為他需要拿起他的單行和電話。他亦提到會在外交上代表（澳洲）。這並不是總理信頭上的一些奸狡言辭，亦不應只是由某位外交官與另一位外交官對話， 而是應該由我們的總理在這個人出獄之前對印尼表示「我們對（有關安排不高興，亦不喜歡和不能接受。」讓我們可以在這個問題上解釋以我們國家的利益和在民族感情上都是有非常強烈的回應，並提醒他們的總統這個事實 。 我不是說這要是不尊重的談話， 而應該是一個堅定（的態度），而這個對話其實應該已經進行。』





一些死難者家屬也敦促政府要對此採取更強硬的立場。在事件中失去母親的艾爾利（Cameron Airlie）說，政府對此傳達強烈的信息很重要。





在事件中失去母親的艾爾利（Cameron Airlie）說，政府對此傳達強烈的信息很重要。 Source: SBS / SBS 艾爾利說：『我認為政府應該做更多的事情，不是閉門造車，而是公開出來說一些更有力的話。這是一件大事，把這個社區都撕裂了，所以我希望政府能夠出來支持我們多一點。每當峇里島爆炸案的周年紀念到來時，總會帶出很多悲傷和憤怒的情緒。』





印尼駐澳大使在被媒體問到有關問題時表示，拒絕就事件發表評論。





而現時距離10 月 12 日爆炸案20 周年的紀念日還有不到兩個月的時間。雪梨東部Cogee地區亦豎立了一座雕塑，以紀念住在該區在事件中的死難者，其中包括該區足球會的六名成員。每年大家都會在那裡舉行紀念活動，而他們亦已經邀請總理參與當日的他們的紀念儀式。





其中亦是足球員和曾與該六名死者一起踢足球的萬尼表示， 他們正在為 20周年紀念日作準備。





『我們邀請所有受到峇里島襲擊事件影響的人加入那天的活動。我們希望有約 1000 人在那裡回憶我們失去的每名親人的美好往事。』







瀏覽更多最新時事資訊，請登上 廣東話節目 Facebook 專頁 MeWe 專頁 Twitter 專頁 廣東話節目 Telegram 頻道 。