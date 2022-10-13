【注意！】華人區現持械劫案 六店連環被搶

維州警方表示墨爾本東部發生一系列「武裝」搶劫案，警方相信是同一幫人所為，預計三名罪犯涉案。





警方表示，這三名人士在今晨4時15分至4時45 分之間，對6間快餐店及便利店進行連環搶劫。





警方指涉案的三名人士包括兩名在事發事戴著巴拉克拉法帽（balaclavas）的男子，他們手持手槍和一把鋒利的武器，在進店後便拿走店內的現金與香煙。



Advertisement

balaclavas 示意圖 Source: AAP / MOODBOARD/MOODBOARD



警方相信在搶劫案發生時，第三名疑犯在有可能在一輛銀色的 SUV 內等候。





六宗劫案分別在鄰近的區域發生，包括：



Blackburn Road, Glen Waverley

Canterbury Road, Forest Hill

Middleborough Road, Box Hill

Canterbury Road, Box Hill South

Williams Road, Blackburn

Canterbury Road, Blackburn South

事件中沒有人受傷，也沒有逮捕任何人。





東部地區犯罪小組的偵探正在調查並呼籲任何有信息的人提供相關資訊。





警方呼籲任何有信息或有行車記錄儀的人撥打滅罪熱線 1800 333 000 或前往 www.crimestoppersvic.com.au 在線上舉報。





根據維州罪案統計數據，維州平均罪案率對比2021年下降逾一成。





白馬市議會有關搶劫、爆竊等罪案亦是近10年新低，與2013年一樣，只有113宗。



