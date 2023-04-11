【復活節謀殺案】雪梨女倒斃家中疑兇在逃 警方徵線索

緊急服務人員在星期日（4月9日）深夜11點半抵達雪梨西區Merrylands位於Newman Street靠近Military Road一個住宅單位，發現42歲的女住戶死在床上。





報案人是其38歲男友，案發單位是兩人同居處所，據報他是在返家後發現女友遭遇不幸。他被帶返Granville警署，昨日被問話後獲釋。





鑒證人員昨日在現場搜證，帶走多樣物件，包括沾血的床單和衣物。案發單位從外可見陽台雜物凌亂。



鑒證人員在兇案現場搜證。 Credit: News 有報道指鄰居在案發時聽見案發單位有說話聲和尖叫聲，而死者是被刀具所殺。





據報新州警方相信疑兇已逃離現場，現正全力緝兇，並呼籲知情人士致電滅罪熱線1800 333 000提供線索。





這是復活節當天第二宗謀殺案。當日晚上在雪梨南區Mascot位於Church Avenue一個單位，59歲的女住戶Lisa Fenwick被發現身中數刀身亡。





其61歲伴侶Anthony Eriksen已被控謀殺，昨日提堂，被拒保釋。







