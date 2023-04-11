【復活節謀殺案】雪梨女倒斃家中疑兇在逃 警方徵線索

復活節當天，雪梨發生兩宗互不相關的兇殺案件，警方拘捕其中一案的疑兇，而另一宗則毫無頭緒，已向公眾征求線索。

Merrylands murder

警方封鎖雪梨西區Merrylands的兇案現場。 Credit: ABC

緊急服務人員在星期日（4月9日）深夜11點半抵達雪梨西區Merrylands位於Newman Street靠近Military Road一個住宅單位，發現42歲的女住戶死在床上。

報案人是其38歲男友，案發單位是兩人同居處所，據報他是在返家後發現女友遭遇不幸。他被帶返Granville警署，昨日被問話後獲釋。

鑒證人員昨日在現場搜證，帶走多樣物件，包括沾血的床單和衣物。案發單位從外可見陽台雜物凌亂。
Merrylands murder
鑒證人員在兇案現場搜證。 Credit: News
有報道指鄰居在案發時聽見案發單位有說話聲和尖叫聲，而死者是被刀具所殺。

據報新州警方相信疑兇已逃離現場，現正全力緝兇，並呼籲知情人士致電滅罪熱線1800 333 000提供線索。

這是復活節當天第二宗謀殺案。當日晚上在雪梨南區Mascot位於Church Avenue一個單位，59歲的女住戶Lisa Fenwick被發現身中數刀身亡。

其61歲伴侶Anthony Eriksen已被控謀殺，昨日提堂，被拒保釋。


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Published 11 April 2023 10:10am
Updated an hour ago 10:31am
By Koma Cheng
Source: SBS