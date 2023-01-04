本篤十六世葬禮將於星期四舉行 逾十萬信徒梵蒂岡瞻仰遺容

根據教廷公告稱，羅馬天主教榮休教宗本篤十六世於羅馬時間星期六（12月31日）於梵蒂岡教會之母修道院（Mater Ecclesiae）內逝世。其遺體移送至聖伯多祿大教堂，由本周一到周三供信眾告別瞻仰。





意大利警方預計第一天有二萬五千信眾到場，梵蒂岡及後表示人數多達六萬五千，第二天有約七萬人到教堂對教宗作最後告別。



本篤十六世的靈柩安放教堂中央，遺體戴上主教冠，穿上紅色主教服，手握念珠。現任教宗方濟各於除夕晚禱中稱榮休教宗是 「 賜給教會和世界的恩典 」。 本篤十六世的葬禮會於周四在聖伯多祿廣場舉行，教宗聖方濟各會主持追思彌撒。



被港區安國法起訴，90歲的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機，向法庭申請更改保釋條件，獲法庭發還特區照前往梵蒂岡出席葬禮。





陳日君樞機為香港「612人道支援基金」5名信託人之一，去年五月被指涉嫌違反港區國安法的「串謀勾結外國勢力或境外勢力危害國家安全」拘捕，期間須向警方交出所有旅行證件。





據報陳日君樞機本周二向法院申請更改保釋條件，希望能領回護照及短暫離港，出席本篤十六世在梵蒂岡的葬禮。





法院聆訊閉門進行，在律政司不反對下，陳日君獲准於1月4至8日期間取回特區護照及離港，但返港後須即時把護照交回警方。



Credit: Wikimedia/ Alfredoko 六百年來第一位教宗於任內呈辭





本篤十六世是羅馬教廷1000年來第一位德國籍教宗；他也是教廷600年來第一位於任內辭任的教宗。根據梵蒂岡新聞網報道，本篤十六世任教宗8年後，於2013年2月在公開樞密會議上宣布辭職決定。





「 在天主面前經過屢次反省後，我得出肯定的結論，即由於年邁，我的體力不再能夠以恰當的方式來履行伯多祿牧職。我十分清楚，這項職務因其精神本質不僅靠言行來完成，也少不了受苦和祈禱。 」





本篤十六世辭任後被稱為 「 榮休教宗 」 ，職務由聖方濟各接任，成為第266任教宗。本篤十六世任內其中一件最受爭議之事，便是如何處理教廷屬被揭發神職人員性侵兒童。





他主張要懲處犯罪的神父，解除他們的職務，以挽回信眾對教廷信心。本篤十六世辭任後，便在梵蒂岡「教會之母修院」度過直到離世。



