含未申報過敏原 著名熱銷亞洲零食需回收

澳新食品標準局（Food Standards Australia New Zealand）公告，由Georgia Food進口公司代理的南韓樂天（LOTTE）品牌的PEPERO朱古力棒，因產品標籤未有申報可稱為過敏原的成份，而需要回收。
兩款涉事產品，分別是將於2024年5月2日到期的PEPERO杏仁口味朱古力棒，內含芝麻，以及賞味期至2024年5月1日的PEPERO白色餅乾口味朱古力棒，含有杏仁、芝麻和花生。相關產品在新州的亞洲超市有售。
任何對杏仁、芝麻或花生過敏的消費者應立即停止食用上述產品，否則可能引致過敏。如有不適應儘快就醫。
Credit: FSANZ
消費者可在購買的商舖退回產品，獲取全額退款。更多詳情請聯絡Georgia Food公司，電話：0434 216 739。
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