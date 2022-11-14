受歡迎廁紙因中國製造引爭議 網民質疑為何不本地生產

因環保理念而廣受歡迎的廁紙品牌Who Gives A Crap在連鎖超市Aldi上架，首次在主流超市銷售。該品牌宣傳其廁紙可百份百回收，並承諾把半數利潤捐給全球的衛生項目，包括修建廁所。





不過，由於Aldi宣傳絕大部份產品是澳洲聲稱，該廁紙品牌因中國製造而意外地被網民批評。





一個Aldi顧客網上群組有人發帖稱，該超市有很多澳洲製造的廁紙品牌，他不會選擇中國製造：「我會堅持（購買）有三層、好質感、澳洲製的Aldi信賴品牌。」





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有人留言說：「我因它環境友好已購買了幾年，從不知道是中國製造。我太幼稚了。這是一團糟，做正確的事似乎是不可能的！」有人呼籲大家不要買該廁紙，而是支持本地生產。「中國製造，不了謝謝。」





不過也有網民指日常生活太多產品是中國製造。「我希望不買中國製造的人使用澳洲製造的電話和電腦。」「我打賭你有很多中國製造的東西而自己都不知道。」



爭論也引起了Who Gives A Crap公司的關注。其發言人回應，是澳洲無法生產環保廁紙，才選擇中國製造。





「我們一開始其實想所有產品都在澳洲製造，但澳洲只有很少廁紙回收生產商，沒有一間有能力或願意製作我們需要給顧客最大價值和給環境最小影響的廁紙。」





發言人稱已研究過，如果購買原材料、製作都在本地完成，其碳排放量將高於在亞洲製作並運輸來澳。「比如（原材料之一）竹子，是在中國種植的極好材料......他們還能不用塑料、製作比平均多一倍的400格長度，這對本地生產商會是個挑戰。」





公司稱會繼續尋求本地製造，但需要符合其產品的環保理念。





不過，大部份顧客都對Who Gives A Crap廁紙在Aldi上架表示歡迎，指包裝更加方便，價格亦更實惠。

