教育子女遠離暴力尊重他人 家長應以身作則

要點 「從頭根除」運動旨在打破暴力循環

大人有責任教育子女尊重他人

相關資源幫助你和子女對話

在男孩對女孩或女性作出不尊重的言行時，你是否聽過「男孩子是這樣的啦」、「他這樣做是因為喜歡你」的說辭？





專家指，這些說辭看似無害，但暗地裡合理化了男孩對女孩的粗暴舉止。儘管並非所有不尊重都會導致暴力，但暴力往往源於不尊重。我們可以終結這種循環。



何謂「從一開始制止」？

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「從一開始制止」（Stop it at the Start） 項目 是澳洲政府理事會（COAG）的倡議，旨在打破基於性別的暴力循環。





統計局首次發佈婦女兒童遭受暴力的數據後，項目在2016年啟動。數據顯示15歲以上的女性：



三份之一遭受過認識的人的肢體或性暴力。

四份之一遭受過伴侶的精神虐待。

我們知道，平均每10日就有一名女性被前任或現任伴侶殺害。 防止家暴兼社會服務部長埃利奧特

防止家暴兼社會服務部長埃利奧特（Justine Elliot）向SBS表示，減少暴力的唯一途徑是全國性地解決性別不公和其他形式的歧視。





該項目認為，年輕人的言行受到身邊的成年人、監護人及其他人影響，特別是10至17歲年輕人的父母和家庭成員。



承認暴力循環

親子教育圖書《Inspired Children》的作者、育兒專家Rosina McAlpine博士表示：「暴力不僅會開始，還會發展。」





她成長於父親從祖父遺傳了暴力的家庭，是暴力循環的親身體驗者。「我們父親那一輩人相信體罰才能養育好的子女。」





中國有云棍棒之下出孝子，而她則從小遭受皮帶、藤條和手掌的痛打。她不得不傳長袖衫褲上學，以遮蓋瘀傷。



上一輩往往相信「棍棒之下出孝子」的說法。 Credit: FluxFactory/Getty Images 不過體罰在當時的社區內很平常，不會有人說什麼。「你會學到很多功能失調的事，很多人在那環境下都這樣做。作為孩子，我們被灌輸何為家庭生活，哪些可接受，哪些不可，哪些是對，哪些是錯。」





要打破暴力循環並不容易，很多遭受家長暴力對待的人，長大後亦相信體罰子女是正確的做法。





McAlpine博士解釋，因為他們不知道其他教育方法， 所以循環會繼續下去。



我小時候會擔心自己成為爸爸那樣（暴力）。我花了很多年研究和分享支持性的育兒方法。我已打破了家中的暴力循環。

拒絕找藉口

為對待女孩的不尊重和粗暴言行找藉口，會令年輕人認為這是可以接受的。





項目網頁 excuse interpreter 解釋了語言可以如何傳遞隱藏的訊息。一句無害的「男孩子是這樣的啦」會被女孩理解為「這都是男孩子會做的事，我要習慣」而被男孩理解為「我們都是這樣的，沒事」。





McAlpine博士表示，我們必須不再容許這些藉口存在，並教育子女何為尊重他人的言行。



家長和監護人有責任教育子女尊重他人。 Credit: MoMo Productions/Getty Images

進行積極、開放、持續的對話

埃利奧特表示，項目其中一部份是「鼓勵（親子之間）進行有關尊重和性別平等的積極、開放和持續的對話」。她強調：「重要的是開始對話。」





和子女談論不尊重和粗暴言行並不容易，但家長和監護人要準備好對話以及經常對話。



和你的子女談話永遠不會太早或太遲。 育兒專家Rosina McAlpine

作為教師、家長，在任何（子女成長）階段都不能找藉口，而要教育，進行何為尊重他人的言行的對話。 育兒專家Rosina McAlpine

比如兄弟姊妹之間打架，不應找藉口平息，而要制止並質問他們：「這是正確的行為嗎？」「這尊重他人嗎？」「如果是你（被欺負），你有甚麼感受？」





項目還有 尊重清單 給家長和家庭成員了解兒童是如何看待尊重的，令你更容易開始對話。



以符合文化的方式解決問題

埃利奧特表示，在一些多元文化和多語言社區以及原住民社區，婦女兒童遭受暴力的情況更甚。那些社區的領袖在以符合族群文化的方式來解決這些問題方面有著重要角色。





維州家暴問題服務機構Safe and Equal的董事會主席Maria Dimopoulos表示，這些社區在開始著手防止家暴的工作時，必須帶著「承認這文化、定居和其他多元文化因素會影響工作經驗」的想法。



不能視文化或信仰是缺陷，而是如何利用這些框架來在社區中建立強大而有意義的溝通。

項目有助改善情況

「從一開始制止」在今年進入了第四個階段，截至目前的評估發現，曾經參與項目的人中有68%記得項目的一個要素，82%明白和接受自己要為孩子做榜樣。





讓我們教育自己的子女如何尊重他人。在承認暴力循環之後，我們可以從根源上將其終結，並為孩子以身作則。



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