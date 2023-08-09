【POTS】無法保持直立？起身時頭暈？可能同長期新冠肺炎有關

越來越多澳洲人尋求診斷體位性心動過速綜合症（POTS），本文將介紹此疾病的症狀。

A woman in a pink dressing gown and pink pyjamas holding her hand to her forehead.

體位性心動過速綜合症（POTS）是一種與長期新冠病毒相關的身體狀況，坊間對該病所知甚少。 Source: AAP / Moodboard

「體位性心動過速綜合症（postural orthostatic tachycardia syndrome）」或「POTS」 是一種近期常見疾病，但坊間對此的認知不足。

當患者站立、起床或離開沙發時，會出現心跳加速、頭暈、疲勞等症狀，嚴重影響生活質素。 由於患者無法保持直立，日常任務（例如洗澡或工作）變得具有挑戰性。

在新冠疫情爆發之前，這種令人變得虛弱的疾病並沒有被廣泛談論。 但在疫情期間，研究人員一直嘗試了解該病症與長期新冠病毒的緊密關係。

事實上，西利（Marie-Claire Seeley）和加拉赫（Celine Gallagher）最近的研究表明，參與研究的長期新冠肺炎患者當中，超過四分之三患有 POTS。

POTS 的病因？

多項研究表明，病毒感染是 POTS 最常見的病發因素。
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新冠肺炎爆發後，至今已有近 8 億人感染過導致新冠肺炎（COVID-19）的病毒 SARS-CoV-2。 世界衛生組織表示，10-20% 的新冠病毒感染者可能會出現長期新冠病毒感染，即感染後不明原因的症狀將持續 3 個月或更長時間。

如今，更多研究表明新冠病毒與 POTS 的相似程度有多大。許多長期感染新冠病毒的人都出現類似症狀。

POTS 與長期新冠病毒有何關聯？

西利和加拉赫最近的研究發現，近 80% 的長期新冠肺炎患者患有 POTS。患有這兩種疾病且年齡相近的人，其症狀與由其他原因誘發 POTS 的人沒有區別。

該研究中的病人，曾就診於治療 POTS 或長期新冠肺炎患者的心臟科診所，或曾通過社交媒體上的長期新冠肺炎支持小組治療。因此，研究未能將結果擴大到在家中或全科診所治療的病人。
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本年稍早的一項調查顯示，大約 30% 患有「嚴重症狀」的長期新冠肺炎患者也患有 POTS。大多數（73%）符合 POTS 和其他類型的自主神經系統功能障礙症狀。

總括而言，許多（但不是全部）的長期新冠病例都可以用 POTS 來解釋。而多年來，研究一直持續了解此病症，也知道如何應對。

POTS 有什麼症狀？

研究懷疑，某些 POTS 病例是由於對病毒入侵病原體且過度警惕的免疫反應所致。這個或另一個觸發因素會影響自主神經系統。

神經系統的這一部分平衡多種功能，包括維持重要器官的血液流動、消化、體溫控制、汗腺甚至性功能。
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即使自主神經系統受到輕微干擾，也會導致生理上的「無秩序狀態」。

最簡單的日常任務，比如洗澡時洗頭，也可能會導致頭暈、心跳加速、呼吸困難、腦霧和全身疲憊等嚴重症狀。

早前發表的其他研究中發現，POTS 患者的生活質素不良，比患有愛滋病毒、癌症、心血管和腎臟疾病等慢性疾病的人還要差。
Man washing hair in shower, dark hair with shampoo suds
淋浴時站著洗頭會使患者變得虛弱。 Source: The Conversation

漫長的診斷過程

許多患者更要經歷被醫療人員、朋友和家人懷疑或拒絕。診斷過程甚至可能需要數年時間。

西利和加拉赫向國會提交關於長期新冠病毒調查的報告當中，顯示患有 POTS 症狀的人，因缺乏醫學界認可而感到沮喪。

一位醫護人員表示：
我是一名護士，曾提到相信自己在感染新冠病毒後患上 POTS。當時，即使我有身體症狀，仍被當作疑病症患者對待，並被告知患有焦慮症，確實可笑。我向（急診科）進行了多次解說，但徒勞無功。

如何改善 POTS 病症？

面對與長期新冠病毒相關的新診斷病例不斷增加，及時診斷至關重要。

儘管許多患有 POTS 的人報告，他們在被診斷之前曾被轉介多位專家，但這其實多此一舉。

全科醫生可以要求您進行 10 分鐘的站立測試來幫助診斷，還可以排除 POTS 症狀的其他常見病因，例如肺部和心臟疾病。

POTS 尚無已知的治療方法。 然而，一旦確診，有多種方法可以改善和控制病情。您的家庭醫生可以給您一份調查問卷，幫助您管理症狀的優先順序。您可以與值得信賴的全科醫生協力改善病況。

在全科醫生的監督下，通常建議患者增加液體和鹽的攝入量，並使用全長壓力褲，有助於控制心率和血壓，並減少頭暈。
Woman adding salt to pot of boiling water on stove
多吃鹽會有幫助。 Source: The Conversation
避免病發因素很重要。這些措施包括避免長時間站立、熱水淋浴、過量碳水化合物以及炎熱環境。

許多患者受益於控制血壓和心率的藥物。

轉介專家

如果需要轉介至專家服務，可能過程會很複雜而且昂貴。公立醫院沒有專門針對 POTS 的診所。相反，POTS 主要由私營部門管理。

轉介服務可能會讓患者難以應對，但患者可能會受益於轉介給一系列熟悉 POTS 的專業人士來控制症狀，包括物理治療師、心理學家、職業治療師或運動治療師。

轉介過程的種種困難意味著，獲得診斷和治療很大程度上取決於患者是否有經濟能力，或者是否有足夠的能耐應付複雜的醫療系統。

如果您出現以上所描述的症狀，請諮詢您的家庭醫生進行評估。有關這種情況的更多信息，請參閱澳洲 POTS 基金會網站，該網站提供了解 POTS 的醫生和醫療專業人員。

西利受澳洲政府研究培訓獎學金和 Standing up to POTS 的資助。
加拉赫受阿德萊德大學和澳洲 POTS 基金會的資助。

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Published 9 August 2023 6:57pm
By Marie-Claire Seeley, Celine Gallagher, Pui Yan Rachel Hui
Source: The Conversation
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