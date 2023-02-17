【外脆內軟】雙重朱古力胡桃布朗尼

誰不喜愛外脆內軟的布朗尼呢？雙重朱古力更是雙重的喜愛！

Priyant’s double-chocolate pecan brownies

雙重朱古力胡桃布朗尼。 Source: SBS

甜品師傅Priyant Pratap的胡桃布朗尼享譽雪梨。SBS美食節目主持楊寶玲（Poh Ling Yeow）在《Poh & Co》
第二季節目
中盛讚其食譜。

「我能複製這雙巧手，太美妙了。我的朋友Priyant Pratap，感謝你分享這華麗的食譜——濃密又夠咬口的布朗尼，蘊含豐富的黑白朱古力，還伴有胡桃的美味。」

一起看看這份食譜究竟妙在何處吧！

雙重朱古力胡桃布朗尼製作步驟

材料：

牛油230克，黑朱古力230克（切碎），雞蛋4隻，白砂糖220克，紅糖220克，鹽半茶匙，雲呢拿醬2茶匙，普通麵粉150克，胡桃105克（切碎），牛奶朱古力120克（切碎），糖分若干

做法：

  1. 預熱焗爐至180度，準備約28x18厘米大小的烤盤並鋪好牛油紙。
  2. 在鑊中用中火融化牛油，加入黑朱古力，待其慢慢融化。
  3. 在另一個碗裡加入雞蛋打散，加入白砂糖和紅糖，攪拌均勻，再加入加入鹽和雲呢拿醬。
  4. 把蛋液倒入朱古力漿裡，加入普通麵粉，攪勻後再加入胡桃和牛奶朱古力，摺疊拌勻。
  5. 倒入烤盤裡，掃平表面，在焗爐烤40分鐘，或者凝固到用刀切入可乾淨取出的程度。
  6. 焗好後待其完全冷卻，倒出切成方塊，撒上小鹿形狀的糖粉便完成。

註：

  1. 把布朗尼在雪櫃冷藏一晚再享用，風味更加。
  2. 布朗尼可在密封容器內保存兩星期。
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Published 17 February 2023 at 6:06pm, updated 20 minutes ago at 6:10pm
Source: SBS