澳洲搗破跨國洗錢集團拘九人 以雪梨為總部涉清洗1.5億元

警方指，該犯罪集團協助多個跨國嚴重及有組織罪行組織，清洗由犯罪活動所得的資金。案情指，該犯罪集團在 2018 至 2022 年期間，清洗了超過 1.5 億元由各犯罪活動所得的收益。





警方在星期三 (2 月 1 日) 在雪梨 Vaucluse 一個物業拘捕一名 43 歲男子，指該名男子為洗錢集團的組織者兼頭號人物，負責指揮該集團的全球所有活動。





另外，當局亦拘捕並起訴其餘另外八人，當中涉及多項洗黑錢及清洗犯罪所得的控罪，以及支援犯罪集團行動等控罪。



澳洲聯邦警察在雪梨 Vaucluse 拘捕一名 43 歲男子，指他為跨國洗錢集團的首腦。 Source: Supplied / Australian Federal Police 八人包括：一名居住 Vaucluse 的 41 歲女子、一名居住 Bellevue Hill 的 45 歲男子、一名居住 Epping 的 35 歲男子、一名居住 Drummoyne 的 54 歲男子、一名居住 Crows Nest 的 41 歲男子、一名居住 Mays Hill 的 33 歲男子、一名居住 Yagoona 的 56 歲男子及一名居住 Burwood 的 69 歲女子。





最後一名居住 Burwood 的 69 歲女子獲發一份出庭通知書，將在稍後出庭應訊。其餘八人則於星期四 (2 日) 在雪梨 Downing Centre 裁判法院出庭。





當局設立的 Avarus-Midas 行動組此前發現該本地及海外的犯罪組織，涉嫌利用洗錢集團以確保犯罪所得款項能透過正當途徑被清洗，令執法人員無法發現其犯罪活動。



澳洲聯邦警方指控，該個洗錢組織是一個「獨有」在雪梨作為總部的跨國組織，涉嫌透過多種方式協助將犯罪所得在多個司法管轄區之間互相轉移，包括利用「代購者」、賭場中介，以及一般在傳統銀行體系以外的「非正式匯款系統」。





控罪指，洗錢集團擔當起一個「不受管制跨國銀行」的角色，可以存取在世界多個國家的現金庫存，以協助犯罪組織進行洗錢交易。





本地以至其他國家的犯罪組織，則被指利用洗錢集團的服務，以令犯罪所得款項能透過正當途徑被清洗，令執法人員無法發現其犯罪活動。





澳洲聯邦警方星期三在雪梨 13 個不同地點執行搜查令，檢獲價值超過 2,900 萬元的金額貨幣、18 隻名牌手錶、17 個名牌手袋、至少 46 件奢侈首飾、4 件非法存放的持牌槍械。



聯邦警方在雪梨 13 個不同地點執行搜查令，檢獲至少 46 件奢侈首飾。 Source: Supplied / Australian Federal Police 聯邦警方在雪梨 13 個不同地點執行搜查令，檢獲 18 隻名牌手錶。 Source: Supplied / Australian Federal Police 此外，警方亦取得犯罪資產限制令，凍結大量資產。其中包括：雪梨超過 20 間物業 (其中包括在雪梨市中心及周邊地區的多棟商業大廈、雪梨東區合共價值超過 1,900 萬元的兩間貴價豪宅，以及一個在雪梨第二國際機場附近價值約 4,700 萬元的 360 公頃土地)、66 個銀行戶口、現金，及價值超過 100 萬元的豪華房車。



聯邦警方亦在行動中凍結大量資產，包括多輛名貴房車。 Source: Supplied / Australian Federal Police 聯邦警察 (東部指揮部) 助理處長斯科菲爾德 (Kirsty Schofield) 表示，洗錢集團是有組織罪行的「血脈」，亦是本地及國際犯罪活動的主要促成者。





斯科菲爾德說：「這是一個成熟、複雜的犯罪集團，旨在促進犯罪所得資金的流動，不論這些資金的來源、目的或對澳洲社會所造成的禍害。」





「洗黑錢並非一個單一機關可以獨自搗破的全球威脅。澳洲聯邦警察在調查期間需要倚靠其日益擴大的國際網絡，特別是要感謝馬來西亞皇家警察及香港警務處的支持。」





「澳洲交易報告及分析中心 (AUSTRAC) 憑藉其專業知識及能力，是今次調查的一個主要夥伴。」





「我亦要感謝澳洲國民銀行在今次調查期間提供的協助。私營機構願意與執法機關合作，將能向有組織犯罪集團傳遞出一個強烈的訊息。」





警方指，尚未排除本地或國際上未來會再有拘捕行動。「我們正與我們的國際夥伴緊密合作及分享情報，確保這個被指洗錢集團的所有成員都能被繩之於法。」



瀏覽更多最新時事資訊，請登上 廣東話節目 Facebook 專頁 MeWe 專頁 Twitter 專頁 廣東話節目 Telegram 頻道 。