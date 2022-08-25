房價早春能復甦？Eastwood 物業高出底價60萬售出

在過去幾年，澳洲的房地產市場累計不少升幅。但由於通脹及加息的影響，影響不少民眾的入市意欲，截至本年6月，雪梨的房價已下跌了2.7%，而其他州分樓市的成交率及成交價格亦有所下調，樓市迎來明顯寒冬。





雖然近幾個月來的房價一直急劇下跌，但新數據表明春天可能會迎來回彈。





My Housing Market 的首席經濟學家 Andrew Wilson 表示，近期買賣雙方的活動有所增加。





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他向九號台表示有一些非常早期的跡象表明春季市場可能會比預期好。他表示過去的一個月裡，出售房產所需的時間有所加快，拍賣清盤率亦高於 7 月。





根據Domain 的數據，拍賣已連續第三周增加，在全國增長了 13.5%，達到 1,651 次，而雪梨更增長了 16.5%。與上周六相比，所有主要城市的拍賣清單都有所增加。





隨著遠離較淡靜的冬季並接近春季銷售季節，預計成交量將繼續增加，但與 2021 年相比，成交量繼續呈下降趨勢。拍賣活動比五年平均水平高 15.2%，但仍為 14.0每年下降 %，與整體房地產市場放緩一致。





地產代理商亦表示更多客戶向他們查詢不同類型的房產，特別是地理位置優越的物業，顯示民眾的購買意慾有所上升。對於位於好位置的好房子。





梅爾羅斯地產代理公司的法布里齊奧（Marco Fabrizio）表示，鑑於最近建築成本飆升同建築人手不足，買家想避免入手需要翻新或重建的房產，因此他們更專注於好地段而且保養良好的房產。





他指位於好地段的住宅售價遠高於底價。他以周末在Eastwood售出的房產為例，17 名註冊買家參與拍賣。以比底價高出 60萬元的價格售出。





但西太平洋銀行的一位經濟學家早前曾作出較悲觀的預測，雪梨和墨爾本很快將遭受大幅下跌，新州首府的房地產價值預計今年將下跌 10%，然後在 2023 年再下跌 8%。





墨爾本亦預計今年將下降 8%，明年將下降 10%。

