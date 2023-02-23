雪梨大學外反習示威者遭中國留學生毆傷：「校方縱容小粉紅！」

化名「維尼熊」的中國留學生、活動人士Aaron Chang，於雪梨大學（USYD）從2月15日至本周一的迎新活動期間，身穿清朝皇帝服裝、戴著動漫角色「小熊維尼」的頭套，進行反對中國國家主席習近平的抗議並招募「手足」。





他接受SBS中文訪問時表示，其攤位原本是在校園內與其他學生組織的招新攤位一同，並在雪大中國學聯的攤位旁示威，但被校方以「無事先申請」為由要求離開，便移至校門外的巴士站。





然而其攤位首日便遭到一名中國學生破壞。他憶述當時該學生撕毀其張貼於巴士站的紙張，他質疑對方毀壞私人財物，但對方則以粗言回應。他隨即要求校方安保人員介入，但安保人員僅確認對方身份，並無後續行動，因此Aaron選擇報警處理。





不過，他獲警方告知，該學生有權撕走附著於公共財物即巴士站上的私人物品，即使其並非出於保護公共財產的本意，反而任意在巴士站張貼紙張會被罰款。





他當天在社交平台表示對結果感到失望：「我只是和平示威，也得到警方批准，但那些不尊重別人權利、以政權恐嚇他人的人卻不受任何懲罰。」



但Aaron的遭遇並未結束，在4天活動期間，獨自擺攤的他總共遭到6次騷擾，其中兩次更遭到襲擊，對方均為來自中國的學生。





他向SBS中文表示，除了撕毀紙張、被偷走物品、試圖搶走手機之外，他還兩次受到「身體傷害」。他向記者展示手部瘀傷，稱其中一次較嚴重的是被人「一腳踢飛了我的維尼頭」，然後遭多人「狠狠地踹了很多腳」。





他說，雖然事先預料可能會有「粉紅」來搗亂，但事發後仍覺得難以接受。「這麼不尊重言論自由、不尊重基本人權的學生，學校和警察甚麼都沒做。現在澳洲大學確實非常依賴大筆的來自中國學生的學費。」



我理解澳洲政府對Chinese money（中國資金）做的妥協，但是一些底線還是要遵守的。

他表示警方仍在調查涉及襲擊的事件，但「幾天了還沒抓到，估計很難找到」。





美國之音的 報道 引述雪梨大學校方的回應指，校方知悉事件，而安保人員「一直在為此次抗議的組織者提供支持」，並表示「不會容忍校園內任何形式的霸凌或騷擾」。





但發言人強調：「我們的學生來自不同的背景，我們強烈支持所有學生以安全、合法的方式表達意見和政治觀點的權利。雖然我們不容忍在校園內撕海報的行為，但我們也尊重學生以這種方式表達意見的權利。」



據報其中一名騷擾Aaron的中國學生，事後還在社交平台上留言挑釁，遭網民「起底」後目前已刪除了所有貼文，並拒絕接受採訪。





自由亞洲電台 訪問 了另一位有份參與此次抗議的中國留學生Noah。他形容新冠疫情三年來，很多中國留學生覺醒，但仍然有不少「離岸粉紅」。





「2022年一系列悲劇事件，讓很多人對中共體制和領導層的看法產生了轉變，然而在剛剛恢復留學的當下，依然在海外街頭出現了『粉紅』為了維護中共統治，而出手破壞別人表達的事，還挺令人唏噓的。」





澳洲活動人士柏樂志（Drew Pavlou）就事件表示：「如果雪梨大學、澳洲警方不能保護這位異見人士，不受中共支持的暴徒用暴力恐嚇、壓制澳洲言論自由的人騷擾，我們就不配稱為一個完全的、開放的民主國家。」





Aaron向SBS中文表示，這次加入他的組織的學生人數比預期少，「可能是我們覆蓋的人有限，或者很多人擔心安全吧。」



