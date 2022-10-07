13億元積分仍未兌換 澳航客戶：積分規則複雜

澳洲航空Qantas將推出電話專線，幫助那些在換取現金代用券時遇上問題的客戶。據報導，澳航尚有數十億元的現金代用券仍未兌換。

Qantas aircraft are seen at Sydney Airport, in Sydney, Wednesday, August 22, 2018. (AAP Image/Dan Himbrechts) NO ARCHIVING

澳洲航空Qantas將推出電話專線，幫助那些在換取現金代用券時遇上問題的客戶。 Source: AAP / AAP Image/Dan Himbrechts

根據9號台的報導，澳航和其廉價航空公司捷星航空（Jetstar），在其系統中，仍有13億元的積分未使用，而大部分積分將於2023年12 月到期。

隨著現金代用券的到期日越來越近，澳航將推出專線，幫助客戶兌換未使用的旅行積分。

但根據客戶所指，使用積分的規則相當複雜，對於想要預訂新航班的消費者來說，成本也可能很高。

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澳航網站上指，如何使用積分，是取決於航班是由航空公司取消還是由客戶取消，兩會產生不同的規則。

根據9 號台的報導，由於某些航線的航班成本急劇增加，有客戶聲稱他們在以現金代用券預訂航線時，需要支付額外的金錢。

澳航客戶Kerry Webb在 2019 年，買了兩張從布里斯班飛往珀斯的航班，航班被取消後她獲得1200 元的積分。

兩年後，當通往西澳的邊境開放時，她想使用旅行積分，但現在總票價為2000元。

她向9號台表示，她被迫額外支付800元才能成功購買機票，讓她感震驚。

Kerry Webb指「他們說如果你不得不取消，他們會給你積分......並且不會收取更多費用。」

另一捷星客戶Jason Mittra 指，他乘坐捷星從墨爾本到黃金海岸的航班，被取消兩次。

他向9號台表示，在使用現金代用券購買回程機票時，他被收取415 元，但在同一班機上最便宜的票價是330元。

他指，使用現金代用券要多花 80元，「他們（澳航）很難使用積分。」
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澳航首席財務官 Vanessa Hudson 表示，雖然每個月都有數百萬的代金券被兌換，但將實施一項專門的服務，以幫助遇到困難的客戶。

據9號台報導，Vanessa Hudson指：「我們將提醒他們（客戶）， 並提供獲取他們（積分）的新方法，我們將提供一個專門的客戶電話號碼。」

捷星首席運營官 Matthew Franzi 向9號台表示，幾個月來的問題主要是「運氣不好」，而損失飛機增加航空公司在滿足客戶需求方面的難度。

Matthew Franzi 直言「我們知道我們達不到客戶的期望」，並指出航空公司的機隊在兩架波音787停飛一個月後，已恢復正常。

捷星工程師Greg Evans 表示，隨著飛機增加，航班出現問題或被取消的情況將會改善。

「我們計劃有備用飛機，如此短時間內連續失去兩架飛機，對我們的運作產生重大影響。」

澳航和捷星目前在其系統中，有價值13億元的積分未使用，其中大部分將於2023年12 月到期。

如果航空公司取消航班，現金替券用可用作現金，但如果客戶被迫取消航班，澳航要求以與原始機票相同或更高價值的「彈性機票」（flexible ticket）重新預訂。

從網站上顯示，10月從荷伯特飛往雪梨的「彈性機票」為351元，而同一航班的最便宜票價為284元。

票價高昂的其中一原因是由於烏克蘭戰爭導致航空燃料成本上升。

澳航在客戶服務方面的聲譽最近大幅下降。因最近幾個月澳航的乘客經歷了航班被取消或延誤、機場排長隊以及行李丟失的情況。

在今年 8 月，澳航宣佈「大流行帶來的營運危機已經結束」，截至 6 月 30 日，全年稅後淨虧損收窄至 8.6 億元，而對上一年則為 17 億元。

澳航曾表示，現在將專注應對當前的營運挑戰。

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Published 7 October 2022 at 12:33pm
By Hiu Ching Lam
Source: SBS