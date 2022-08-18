航空夢再近一步 本地航空巨頭投資「航空培訓中心」

航空業隨著疫情影響退卻，漸漸復甦。隨著長線、短線航班的需求大增，航空公司除了急於招募人才以解燃眉之急，亦著手增加人才培訓資源。澳航（Qantas）亦將再在澳洲本地設立新機組人員培訓中心。





澳航近日公布將在雪梨機場附近設立一個新的培訓中心以培訓機師及機組人員。





該設施計劃建於新州內西郊 St Peters，將從2024 年初開始，每年為多達 4500 名澳航和捷星航空的機師和機組人員提供培訓，包括將運營從澳洲東海岸到倫敦和紐約的直飛航班的飛機。





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澳航表示，中心內將容納培訓設施和多達 8 個飛行模擬器，包括最近訂購的A350 和 A320 系列飛機。





該設施還將配備固定的飛行訓練設備、帶有機艙模型的應急程序設備，以及教室和其他培訓設施。





澳航總裁喬伊斯（Alan Joyce）表示，該航空公司已在雪梨培訓機師和機組人員 50 多年，並期待新州能再次擔當這項重要任務。





該開發項目需要獲得規劃批准，並由 LOGOS 提交，LOGOS 將與 CAE 和 Qantas 合作開發該培訓中心。新州規劃廳長羅伯茨（Anthony Roberts）表示，政府認為該提案意義重大，並已加快審批。





羅伯茨發表聲明表示：新州政府是澳洲航空業的支持者，這一番努力將有助於加強能力，並確保新州和雪梨仍然是全國的全球旅遊中心。





連月來澳航人手嚴重短缺，更要求至少100 名高級員工擔任行李搬運工，以解決勞動力短缺問題。





同時，為了紓緩行李延誤、航班延誤和取消、機場排長隊以及行李等問題，澳洲亦表示會減少航班及延長中轉時間。





澳航在其他州份亦設有飛行培訓中心，包括在布里斯本新開設的澳航培訓中心，位於圖文巴（Toowoomba）的澳航集團飛行學院，支持澳航的長期人才儲備和 Nancy Bird Walton 計劃，以達到 2028 年女性飛行學員增加至四成的目標。

