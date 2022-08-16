泊車車頭方向錯誤被罰款？網民質疑：泊在馬路外應無任何限制

黃金海岸一名男子在社交平台Facebook的群組發文，稱在路邊看足球比賽時，因違例泊車被市議會罰款179元。





其貼文附上市議會巡邏車所拍得的照片，顯示他於7月31日星期日上午10點半，把車停在Ormeau足球俱樂部外的草坪上，車頭面對著Orange Mountain Road。旁邊還有兩輛車也是如此停泊。





罰款文件顯示，其違例原因是泊車方向錯誤，「將車非水平線地停在馬路上」。



Advertisement

照片顯示車輛垂直馬路地停在草坪上。 Credit: Facebook 男子表示，當時車根本不在馬路上，他也沒有離開車，路邊亦沒告示牌說在那裡停車會受罰。





貼文引起網民熱議，多數人建議車主抗辯。一名網民寫道：「沒有告示牌，這是開放的路肩、公共土地，只要你沒停在瀝青路上，沒有任何泊車限制。」





另一名網民也質疑，何來告示牌要求只能水平線泊車。





黃金海岸市議員Mark Hammel回應，市議會不太可能會豎立這樣的告示牌，因為不能把車停在「自然地帶」是普遍的道路規則。「整條馬路兩側都可以停，只要和路邊水平。」





他表示人們已在該俱樂部外如此停車多年而沒受罰，他會告知俱樂部，市議會新的Park Safe巡邏車會打擊此類違例。



黃金海岸市議會的Park Safe巡邏車。 Credit: City of Gold Coast 有網民在馬路上從旁拍到這些藍白色巡邏車，他當時看到巡邏車在學校外的馬路駛過，向路邊停泊的車輛拍照。





有網民留言批評市議會人員「懶惰」：「他們只是駛過，拍照，走人。」





市議會網頁指，目前有兩輛Park Safe巡邏車在黃金海岸使用。「車輛使用全球定為技術，獲得每輛停在車位裡的車輛的位置訊息，稍後由相關職員檢查是否違例。」

