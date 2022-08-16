泊車車頭方向錯誤被罰款？網民質疑：泊在馬路外應無任何限制

昆州一名司機在草地上泊車後被罰款，引起網民熱議。

Locals are demanding 'parallel parking only' signs be installed along Orange Mountain Road in Ormeau.

司機泊車被罰款的路段。 Credit: Google Map

黃金海岸一名男子在社交平台Facebook的群組發文，稱在路邊看足球比賽時，因違例泊車被市議會罰款179元。

其貼文附上市議會巡邏車所拍得的照片，顯示他於7月31日星期日上午10點半，把車停在Ormeau足球俱樂部外的草坪上，車頭面對著Orange Mountain Road。旁邊還有兩輛車也是如此停泊。

罰款文件顯示，其違例原因是泊車方向錯誤，「將車非水平線地停在馬路上」。
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The driver was fined for 'parking of a vehicle on a road other than parallel.'
照片顯示車輛垂直馬路地停在草坪上。 Credit: Facebook
男子表示，當時車根本不在馬路上，他也沒有離開車，路邊亦沒告示牌說在那裡停車會受罰。

貼文引起網民熱議，多數人建議車主抗辯。一名網民寫道：「沒有告示牌，這是開放的路肩、公共土地，只要你沒停在瀝青路上，沒有任何泊車限制。」

另一名網民也質疑，何來告示牌要求只能水平線泊車。

黃金海岸市議員Mark Hammel回應，市議會不太可能會豎立這樣的告示牌，因為不能把車停在「自然地帶」是普遍的道路規則。「整條馬路兩側都可以停，只要和路邊水平。」

他表示人們已在該俱樂部外如此停車多年而沒受罰，他會告知俱樂部，市議會新的Park Safe巡邏車會打擊此類違例。
Park Safe vehicles in Gold Coast
黃金海岸市議會的Park Safe巡邏車。 Credit: City of Gold Coast
有網民在馬路上從旁拍到這些藍白色巡邏車，他當時看到巡邏車在學校外的馬路駛過，向路邊停泊的車輛拍照。

有網民留言批評市議會人員「懶惰」：「他們只是駛過，拍照，走人。」

市議會網頁指，目前有兩輛Park Safe巡邏車在黃金海岸使用。「車輛使用全球定為技術，獲得每輛停在車位裡的車輛的位置訊息，稍後由相關職員檢查是否違例。」
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Published 16 August 2022 at 12:49pm
By Koma Cheng
Source: SBS