【你敢唔敢食？】團體促重用污水灌溉沙律菜以增產量

重點： Lockyer Valley Somerset Water Collaborative 希望能夠善用淨化污水以種植更多蔬菜

目前淨化污水被排放至海洋， 但淨化污水本身可以確保昆州東南部水源供應

昆州政府尚未決定是否為該計劃提供資金

根據澳洲廣播公司報道，布里斯本以西的 Lockyer Valley Somerset Water Collaborative 表示，該地區是世界上最肥沃的地區之一，但由於沒有足夠的水來生產農作物，令大部分土地仍未得到充分利用。





該合作項目由來自當地政府、農業和商業界的代表組成，根據其計劃，目前流向Moreton Bay的淨化污水將通過來自Wivenhoe水壩的管道用作灌溉，建造成本為 2 億元。





該合作組織主席奎克（Graham Quirk）說：「我們看到越來越多的食品來自海外，但其實我們有能力在本地提高食品生產，事實上，我們可進一步通過出口食品至那些尋求清潔和健康食品的國家，來增加自己的收入。」





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該合作組織已有一個商業案例，據稱已證明可以創造 2,600 個全新全職工作崗位，並為昆州和澳洲帶來超過 3 億澳元的出口收入。





如果利用淨化污水灌溉蔬菜，產量有望上升一倍。 Credit: Public Domain



奎克是前布里斯本市長：「在乾旱期間，儘管該地區（昆州）擁有世界上最肥沃的土地之一，但產量僅為 2 億澳元。」





「 在水災後有水可用，生產水平增長到每年 8 億元。」





「即使在今天，在水供應充足的情況下，我們的土地利用率仍然只在 60% 到 70% 之間。」



淨化污水的心理關口會否令人卻步？

淨化後的污水可以達致飲用水標準。





Urban Utilities 發言人庫爾（ Michelle Cull ）說：「它非常安全，目前已在全球超過 35 個地方廣泛使用，包括西澳的珀斯、新加坡、倫敦和美國加州的Orange County。」





Sutton Farms 經理 Brock Sutton 表示，所有水果和蔬菜的種植者都遵守澳洲公認的標準，因此，不使用淨化污水種植食物，便是錯過了大好機會。





他說：「我想每個人都知道有很多城市都已將淨化水用於自己的城市用途，因此安全係數不應該受到質疑。」





Somerset 地區議會市長 Graeme Lehman 稱該計劃是明智之舉，但表示讓人們接受淨化污水是最大的阻礙之一。



民眾或未能衝破心理關口食用使用淨化污水灌溉的蔬菜。 Credit: MOAimage/GettyImages



他說：「我們需要水。你看看未來幾年將有多少人移居至我們的地區。」





「我們必須能夠養活這些人。」





庫爾表示，隨著氣候變化和昆州東南部人口不斷增長，在下一次乾旱來臨前，規劃水資源非常重要。





她說，將淨化後的污水作為潛在的農業水源，在這些準備工作中發揮著重要作用。





至關重要的是，我們能夠獲得不受氣候影響的水源，例如是海水淡化和淨化污水。 Urban Utilities 發言人庫爾（ Michelle Cull ）





淨化污水現時由昆州東南部的西部走廊淨化污水計劃生產，該計劃由三個先進的污水處理廠組成。





淨化後的污水目前供應給工廠和發電站，並且根據該地區的水資源計劃，如果需要的話，淨化污水甚至可以在未來用於補充 Wivenhoe 水壩的蓄水量。





