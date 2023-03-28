私人島連兩物業放售 平過大城市普通獨立屋

昆州有一個私人島嶼正放售，售價竟然比雪梨房價中位數更便宜。

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昆州有一個私人島嶼正放售，售價竟比雪梨房價中位數更便宜。 Credit: "Benjamin Arnulf Saint Lucia Paradise Island Infinity Pool" by Benjamin Arnulf is licensed under CC BY-SA 4.0.

位處昆州Whitsundays的20公頃私人小島Poole Island，業主正以低於一百萬澳元（$995,000）、即低於大部份澳洲首府都市地區的獨立屋價格的價錢放售。

更令人驚喜的是、這個小島已有兩間獨立屋，其中一間是建於1800年代的古蹪，另一間則在1980年代才建成。

除了這兩間住宅外，島上亦有一個人手製作的岩石泳池，及一條 215 米長的飛機跑道，供由Airlie Beach或Bowen前往當地的小型飛機或直升機使用。

小島本來已有潛在買家，代業主放售的中介網Private Islands Online Australia 的代表範霍夫 (Richard Vanhoff) 向媒體表示，在嘗試一切方法都無法聯繫到潛在買家後，購買合約在最近才告吹。


附近另一個配備十間豪華海濱洋房的私人島嶼 Paradise Bay Island，最近剛以一百五萬澳元成交。

根據 CoreLogic 最新發布的數據顯示，澳洲首府城市的獨立屋中位價格現為$848,706，首府城市的單位中位價格為$501,439，而所有地區的全部類型住宅物業的中位價格則為$575,916。

以下是首府城市所有類型住宅物業的售價中位數:
  • 雪梨：$1,006,923
  • 墨爾本： $743,554
  • 布里斯本： $694,495
  • 阿德雷德 ：$645,812
  • 珀斯 ：$561,740
  • 荷伯特 ：$658,470
  • 達爾文 ：$495,712
  • 堪培拉 ：$833,155
數據亦顯示，全國房價指數三月份下跌 0.14%，是自 2022 年 5 月開始加息以來的最小月度跌幅 (- 0.13%)。

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Published 29 March 2023 9:55am
By Ivan Leung
Source: SBS