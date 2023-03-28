私人島連兩物業放售 平過大城市普通獨立屋

位處昆州Whitsundays的20公頃私人小島Poole Island，業主正以低於一百萬澳元（$995,000）、即低於大部份澳洲首府都市地區的獨立屋價格的價錢放售。





更令人驚喜的是、這個小島已有兩間獨立屋，其中一間是建於1800年代的古蹪，另一間則在1980年代才建成。





除了這兩間住宅外，島上亦有一個人手製作的岩石泳池，及一條 215 米長的飛機跑道，供由Airlie Beach或Bowen前往當地的小型飛機或直升機使用。





小島本來已有潛在買家，代業主放售的中介網Private Islands Online Australia 的代表範霍夫 (Richard Vanhoff) 向媒體表示，在嘗試一切方法都無法聯繫到潛在買家後，購買合約在最近才告吹。







附近另一個配備十間豪華海濱洋房的私人島嶼 Paradise Bay Island，最近剛以一百五萬澳元成交。





根據 CoreLogic 最新發布的數據顯示，澳洲首府城市的獨立屋中位價格現為$848,706，首府城市的單位中位價格為$501,439，而所有地區的全部類型住宅物業的中位價格則為$575,916。





以下是首府城市所有類型住宅物業的售價中位數:



雪梨：$1,006,923

墨爾本： $743,554

布里斯本： $694,495

阿德雷德 ：$645,812

珀斯 ：$561,740

荷伯特 ：$658,470

達爾文 ：$495,712

堪培拉 ：$833,155

