淨係識「L牌、P牌」 新「R牌」知多少？

道路上有不同的使用者，為了更好的識別他們，澳洲有「學習牌」（learner）紅P及綠P（ 暫准駕駛執照）。司機在道路上看見明顯懸掛的識別牌照，更可因應路面狀況與不同的使用者保持安全距離，免生意外。
近日，再有一款新的「R牌」- (Return )識別牌推出，目的是讓其他司機識別一些曾經歷創傷或長時間沒有駕駛的司機，讓他們在重返道路時有更多額外空間。
R牌樣式 Credit: Mycar
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這一項倡導雖然並非由澳洲不同州、領地路局正式發出，而是由澳洲服務和維修公司My Car 倡議。
但它們的功用就如同「Baby on board」或其他標誌一樣，提醒其他司機應給予駕駛員一些額外空間並更加小心地對待他們。
Mycar首席客戶專員Adele Coswello 表示，民眾關心那些因道路事故而遭受身體傷害的人，但民眾很少考慮道路創傷可能造成的精神損失。
她表示：這不僅僅是那些經歷過創傷事件的人。亦適用於目賭事故的目擊者。
「R 牌向其他道路使用者表明，司機可能需要額外的照顧，給他們時間和空間來恢復。康復中的駕駛員可以自信地返回道路，因為他們知道他們處於被支持的空間中。」
民眾可以在上免費領取 R牌或將其打印，以貼在車上清晰可見的位置。
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