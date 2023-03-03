【溝埋一齊】即食辣麵炒飯

即食麵和炒飯都是簡單又便宜的速食，而南韓「網紅」Tina Choi就在首爾街頭發現一間小店將兩者 溝埋一齊的新吃法 。





這間位於乙支路的小店讓顧客挑選即食麵的口味，淥好之後加入白飯、雞蛋和醬料炒成一堆，再加回放上芝麻和麻油的即食麵杯內，最好倒轉蓋到碟子上供顧客享用。





Tina回家後自己嘗試烹製並發表在 博客 上，令SBS美食編輯Camellia Aebischer也忍不住分享這份簡單美味。不過，她稍微進行了改良，製成香脆版的即食麵炒飯。



杯麵可換成自己喜好的口味。 Source: SBS

一人份即食辣麵炒飯製作步驟

材料：

即食杯麵1個，冷飯1杯，雞蛋1個



調味料：

芝麻1茶匙，麻油半茶匙



做法：

取出即食杯麵的麵餅壓碎，中火燒熱食油，把麵餅加入煎香約兩分鐘，取出一旁備用。 在碗中混合冷飯及雞蛋，加入即食麵調味粉，用中至高火炒熱。 加入大部份的炒麵，繼續炒一兩分鐘。 在即食麵杯或乾淨碗裡加入芝麻和麻油和餘下的炒麵，最後裝入炒飯。 把杯反轉倒蓋碟子上，即可享用。

註：

杯麵的口味可按照個人喜好挑選。