另一款硬幣身價暴漲 罕有幣有望以14000元成交

一些硬幣的身價因為種種因素變得「不平凡」。除了本台早前曾為大家報道的兩款因英女王逝世而受追捧的硬幣外，再有一款硬幣受到民眾青睞，身價急升至6000元。





這一款身價暴漲的2元硬幣是2017 年 Planetary Coins 10 硬幣系列中的火星(Mars)硬幣。





該套裝最初的售價為 170 元，但最近幾天，這些套裝的價值已高達 6,000 元。





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澳洲著名硬幣專家坎迪亞 (Joel Kandiah) 表示，對 2 元 Mars 硬幣的需求推動了該系列的價格大幅上漲。





他向七號網絡表示，它是最暢銷的 2元，我從未見過這樣的情況。





他指：對這套行星套裝的需求——主要是因為 2 元的火星硬幣——已經衝破屋頂。直到上周，他們在拍賣網上平台 eBay 上以 5,000 元和 5,500出售。



Planetary Coins Credit: coinsaustralia.com.au 他表示：2 元本身佔了套裝價值的一半。





行星套裝包括 10 枚硬幣——從 1 分到 5元不等——每枚硬幣代表太陽系的不同部分。





他更形容這個套裝在五年內增長了近 30倍，十分荒謬。





除了這套突然「成名」的硬幣外，近日一個十分罕有的澳洲硬幣或以歷史價格成交。





這一個破紀錄的一分硬幣是在1930 年，即澳洲改用十進制貨幣前製作。





硬幣上印有英女王伊利沙伯二世祖父治五世國王的頭像。



澳洲便士硬幣拍賣 Source: AAP / LLOYDS AUCTIONS/PR IMAGE 這枚便士將於本周日（10月2日 ）晚上 7時通過勞埃德拍賣公司（Lloyds Auctions）拍賣。





截至周五早上，該代幣的最高出價已達到 14,000 元。



