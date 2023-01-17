【5萬年一遇】罕見綠色彗星將掠過地球 澳洲可肉眼觀測

據美國行星學會（Planetary Society），該顆名為C/2022 E3 (ZTF)的彗星，圍繞太陽公轉一週需要大約5萬年，上一次光臨時地球還在石器時代，而它在本月12日最接近太陽，並將於當地時間2月2日凌晨最接近地球。
在這段時間內，人們可以在北半球使用雙筒望遠鏡觀測到微小的彗星綠光，而它掠過地球時，距離只有4200萬公里。
美國太空總署（NASA），這顆彗星在2022年3月首次被發現，當時位於木星軌道。如果其維持5等以上的亮度，屆時在地球上便可以在夜間用肉眼觀測得到。
與此同時，本地天文器材店Bintel指，在南半球的澳洲，目前無法望見這顆「天外來客」；即使到2月，受天氣及距離影響，肉眼也只能看見一團「微小模糊物體」。
彗星將於2月中和火星同時在空中靠近位置出現。 Credit: Bintel
該店鋪經理Earl White建議想觀察到彗星結構的澳洲人，在2月1日的凌晨時份，在郊外晴朗天空下使用40至50毫米口徑的雙筒望遠鏡或小型望遠鏡觀測。Virtual Telescope Project也會在其進行直播。
他表示，彗星此後會繼續向南飛行，澳洲可以一直觀察到月中，其中預計在2月11日晚上會和火星同時在空中靠近位置出現，此時更值得天文愛好者觀測。
不過，他和南昆士蘭大學的天文學家Jonti Horner都表示，澳洲人無需對這次彗星太感興奮。「雖然這可能是今年最明亮的彗星......但這不意味著會是一次壯麗的景象。」
他介紹，今年4月的日蝕、5月的寶瓶座流星雨、8月的金星觀測等，都是值得觀測的天文現象。
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