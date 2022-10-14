北京罕見出現反習橫額 示威者現場被捕

網上影片及圖片顯示，北京的北三環四通橋上，昨日（10月13日）有人掛上了兩條白底紅字橫額，分別寫著「罷課、罷工、罷免獨裁國賊習近平」和「不要核酸要吃飯，不要封控要自由；不要謊言要尊嚴，不要文革要改革；不要領袖要選票，不做奴才做公民」。





此外，橋上有雜物在燃燒冒煙，還有「大聲公」在誦讀橫額的字句。由於該地段位於市中心，大量市民圍觀並拍攝到照片和視頻。





其他角度的影片顯示，有消防車和警車到場，人員在橋上收起橫幅，撲滅火苗，以及疑似將一名紅衣人士帶上警車。



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美聯社報道，警員在事發地點周圍巡邏，並攔截行人詢問身份，記者也被攔下要求出示身份證件，但警員拒絕承認附近發生了不同尋常的事情，而所在轄區的中關村派出所和北京市海淀區公安分局都對外媒查詢表示「無可奉告」。





自由亞洲電台報道，中國網絡上相關的內容很快遭到刪除，有分享相關消息的微信群和賬號被封禁。網民一度以「一個勇敢的人」暗示事件，但微博很快也禁止搜尋「勇敢」、「北京」和「橋」等詞語。





事後有網友透過公開資訊發現，示威者可能為北京電磁學學者彭立發（網名彭載舟）。網上資訊顯示他曾經籌備「倒習」的行動。



民運人士王丹形容示威者為當代新的「坦克人」，稱「誰說中國無勇士」。他表示，示威者「顯然已經做好了爲此付出巨大代價的思想準備，當局也不可能放過他」。





他指習近平將連任，令無數中國人感到絕望，「這不是第一次有人站出來，也不會是最後一次。 大家不要小看這位勇士的義舉，有的時候，示範效應是巨大的。習近平倒行逆施，必將激起更多的政治風潮。」

