【雪梨西區現鼠患】居民感恐懼 商家生意大受影響

雪梨西區近半年的老鼠數目持續增加，更常被目擊在街上成群結隊橫行。居民和商戶呼籲當局儘快採取控制措施。

olympic park rats

雪梨Olympic Park餐廳老闆目擊街上的老鼠。 Source: Supplied

雪梨西區奧運公園（Olympic Park）的老鼠數目據報達至六個月以來最高，在樹木、停車場甚至餐廳外都可覓其蹤影。當地居民對此感到憂心忡忡，特別是皇家復活節農展會即將在4月6日起舉行。

餐廳老闆Ahmed Chandab表示，如果鼠患爆發，必然對作為核心娛樂活動的農展會相關行業造成損害，也對前往該區的人士留下壞印象。「老實說，這會是一場災難。」

他的披薩餐廳生意已經大受影響：「很多居民避免在本地進餐......我曾聽到有顧客在店外尖叫，因為（老鼠）從他們腳上爬過。」

他已就此向所在大廈的管理處以及Parramatta市議會反映，但成效甚微。

滅鼠滅蟲公司Flick的總經理Shaun Azhar表示，他們在當地居民和商戶的生意持續增加：「過去幾個月，我們收到在奧運公園和Parramatta附近的囓齒動物的報告暴增。」

鄰近的Wenworth Point也有更多目擊老鼠的報告。當地一個社團的負責人Clement Lu表示，他們的會址以往每季度搞一次滅鼠滅蟲工作，但近期因老鼠變多，改為每月一次。「夜晚你出街就能見到牠們。」

奧運公園居民Jasmine Ho表示，她在放狗時多次見過老鼠成群結隊在街上橫行。「我抱起（狗）並避免那些區域。我覺得很不安全，特別是不知道（滅鼠人士）投放了甚麼毒藥，或者在草叢設置了陷阱。」

「那對寵物和年幼的兒童而言是非常不衛生的。」

在社交媒體Facebook名為「Sydney Olympic Park residents & community」的群組，一位網民詢問是否在當地樓盤Australia Towers看見老鼠，引發大量居民留言回應。

代表新州政府管理當地事宜的雪梨奧運公園管理局（SOPA）表示，已留意到相關情況。「我們正積極與各物業的管理機構合作，改善廢物處理程序，鼓勵他們有高效、協作的滅鼠計劃。」

「我們也在物業外不同地方設置了捕鼠誘餌。」
相關內容

【 鼠患入侵雪梨？】東岸數以千萬計 新州老鼠從天而降

鼠患令新州農業損失料達10億澳 農民:猶如旱季再臨

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道



SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播及節目重溫。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 17 March 2023 at 12:46pm
By Koma Cheng
Source: SBS