【雪梨西區現鼠患】居民感恐懼 商家生意大受影響

雪梨西區奧運公園（Olympic Park）的老鼠數目據報達至六個月以來最高，在樹木、停車場甚至餐廳外都可覓其蹤影。當地居民對此感到憂心忡忡，特別是皇家復活節農展會即將在4月6日起舉行。





餐廳老闆Ahmed Chandab表示，如果鼠患爆發，必然對作為核心娛樂活動的農展會相關行業造成損害，也對前往該區的人士留下壞印象。「老實說，這會是一場災難。」





他的披薩餐廳生意已經大受影響：「很多居民避免在本地進餐......我曾聽到有顧客在店外尖叫，因為（老鼠）從他們腳上爬過。」





他已就此向所在大廈的管理處以及Parramatta市議會反映，但成效甚微。





滅鼠滅蟲公司Flick的總經理Shaun Azhar表示，他們在當地居民和商戶的生意持續增加：「過去幾個月，我們收到在奧運公園和Parramatta附近的囓齒動物的報告暴增。」





鄰近的Wenworth Point也有更多目擊老鼠的報告。當地一個社團的負責人Clement Lu表示，他們的會址以往每季度搞一次滅鼠滅蟲工作，但近期因老鼠變多，改為每月一次。「夜晚你出街就能見到牠們。」





奧運公園居民Jasmine Ho表示，她在放狗時多次見過老鼠成群結隊在街上橫行。「我抱起（狗）並避免那些區域。我覺得很不安全，特別是不知道（滅鼠人士）投放了甚麼毒藥，或者在草叢設置了陷阱。」





「那對寵物和年幼的兒童而言是非常不衛生的。」





在社交媒體Facebook名為「Sydney Olympic Park residents & community」的群組，一位網民詢問是否在當地樓盤Australia Towers看見老鼠，引發大量居民留言回應。





代表新州政府管理當地事宜的雪梨奧運公園管理局（SOPA）表示，已留意到相關情況。「我們正積極與各物業的管理機構合作，改善廢物處理程序，鼓勵他們有高效、協作的滅鼠計劃。」



