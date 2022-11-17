【最值得信賴行業排名】政客？地產經紀？還是護士？

要點
- 在2022年道德指數中發現，大家在新冠疫情大流行開始前，一直上升的信任度逐漸下降。
- 政治家被視為最不道德的職業，淨得分為-22。
- 雖然道德指數下跌，但大家對良好行為的期望卻在增加。
根據最新的道德指數顯示，最「不值得信賴行業」排名當中，各州的政客排第一，其次是聯邦政客，地產經紀排第三。
而「最值得信賴行業」的排名當中，護士排第一，其次是消防員，救護員排第三。
這個每年進行的道德指數調查，是由澳洲管理研究所（Governance Institute of Australia）編制，調查顯示，今年整體的道德指數得分為 42 分，道德指數得分每況愈下，得分低過去年的 45 分，並低過 2020 年的 52 分。
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社交媒體抖音（TikTok） 的被視為「最不道德的組織」，得分是 -32 分，其次是高利貸公司，得分為 -30分，排第三的是另一社交媒體 Facebook，得分為 -28分。
前線工作人員是澳大利亞最受信任的人之一。 Credit: SBS
至於「最差的行業」排名方面，傳媒排第一 (得分為 -15 分)，其次是大公司 (得分為 -3 分)，排第三的是資源公司 (得分為 -1 分)。
研究所負責人莫託（Megan Motto）說：「我們現在看到，信任和道德這兩方面有明顯下降的趨勢。」
維州在今個月舉行州政府選舉，新州的州政府選舉就在明年3月舉行，兩州的參選人士最近均傳出有一些負面消息。
各州的政客被視為「最不道德的職業」，得分是 -22 的排首位（低於 2021 年的 -10 分 和 2020 年的 2 分）。
莫託又指，澳洲人對政府的信任程度，自新冠疫情開始爆發後急轉直下，目前最信賴的是醫護人員。
In bad news for state politicians, they top the list of least trustworthy jobs. Credit: SBS
我們似乎不再那麼信任，更加憤世嫉俗，亦更加分裂。澳洲管治研究所負責人莫託
貪污、避稅和狡猾的廣告是大眾對企業最關注的問題。
根據民調機構易普索（Ipsos）的民意調查發現，聯邦政府和大公司而非個人，被視為應該對氣候變化問題承擔最高的道德義務。
如果確診新冠是否應該繼續去旅行這個問題，亦為很多澳洲人帶來了進退兩難的道德問題。
調查發現，如果前往其他州旅遊前幾星期出現病徵，有超過四分之三 (78%) 的人會進行檢測。
雖然道德指數似乎正在下跌，但對良好行為的期望卻有所增加。
至於「道德預期赤字」方面，即是大眾對某件事應該如何符合道德標準，與實際上最終如何發生之間的預期差距的數字，今年擴大到 -37 分（在2021 年為 -28 分）。
莫托指，差距越大，表明社會沒有按照大眾希望的方式進行的跡象就越大。
她又指，改善護老服務、更多本地製造以減少對破碎供應鏈的依賴，以及對氣候和環境採取行動等議題均是明年的三大道德挑戰。
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