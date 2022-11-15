【家長注意!】一款嬰兒車不符合安全標準

澳洲競爭及消費者委員會（ACCC ）發出公告，指一款3 合 1 嬰兒搖籃組合套裝嬰兒車並不符合本地嬰兒車和嬰兒車的強制性安全標準， 並因此對嬰孩或兒童造成傷害。

3 in 1 Pram Bassinet with Push Chair Set Black3.jpg

澳洲競爭及消費者委員會指該嬰兒車的繫帶和安全帶上的安全警告標籤文字， 並不符合標準要求。 Credit: Product Safety Australia

該款由Trio Ventures 公司出產，名為「Cuteably」3 合 1 嬰兒搖籃推椅套裝嬰兒車（Trio Ventures Pty Ltd t/as Cuteably — 3 in 1 Pram Bassinet with Push Chair Set），型號為 739， 有黑色和灰色兩款。

澳洲競爭及消費者委員會指該嬰兒車的繫帶和安全帶上的安全警告標籤文字，並不符合標準要求。

同時，該產品亦不具備所需的安全功能，產品可能無法正確使用，可能會對孩童構成受傷風險。

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Cuteably 將會與消費者聯繫， 安排送遞新的永久防水安全警示貼紙和所有必需的說明。

消費者亦可以透過https://www.babypramsaustralia.com.au/contact-us/ 的Cuteably網站，聯絡該公司，或致電 1300 994 549，又或寫電郵聯繫 Cuteably。 該公司的網頁是babyprams@cuteably.com.au 或 love@cuteably.com.au
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Published 15 November 2022 at 4:18pm, updated a minute ago at 4:27pm
By Selina Kong
Source: SBS