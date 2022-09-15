澳洲人身兼數職人數創紀錄 有華人每周工作逾80小時：工作使我快樂

隨著生活成本不斷上升，澳洲有近 90 萬人被迫身兼數職以維持生計。
根據澳洲統計局（ABS）新公布數據，有多於一份工作的澳洲人，人數創歷史新高。
在6月份，有約90 萬人擁有多於一份工作，意味上個季度澳洲人口中，有6.5%的人身兼多職。
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統計局的數據顯示，在傳統的低薪行業，如藝術和娛樂、農業、住宿和食品服務，從事多份工作更為普遍。
澳洲統計局勞工統計負責人福特（Lauren Ford）表示，這是自1994年，近28年來最高的比率，而且比新冠大流行前的水平高出約0.5 個百分點。
澳洲工會理事會負責人麥克馬納斯（Sally McManus）表示，民眾別無選擇，只能身兼數職以支付賬單。
家庭預算因生活開支的增加而受到打擊，6月份季度的整體通脹率達到6.1%．家庭預算因生活開支的增加而受到打擊，
麥克馬納斯表示：目前澳洲最大企業的利潤不斷攀升，而且勞動生產率處於十年來的最高水平。這表明有必要更新澳洲工作場所的法律，使薪金能夠再次上漲。
全球就業網站 Indeed Inc. 的亞太經濟學家、前澳洲央行官員皮克林（Callam Pickering）指：生活成本壓力可能導致一些人需要承擔額外的工作以保持頭腦清醒。他亦預測這種趨勢將持續。
他表示：許多低收入家庭正在艱難度日，許多人會考慮增加工作以緩解這些成本壓力。
雖然不少人是因為生活開支壓力，而被迫身兼數職，放棄Work-life Balance。但在社交平台小紅書上，不少華人分享其身兼多職的經驗，更「晒出」薪資紀錄及銀行進帳紀錄。
其中不乏擁有3-4份兼職，每周工作近90 小時的華人。華人網名：五香螺絲粉更在平台上分享有關她堅持2年每周工作七、八十小時的小秘訣。
平台上多位華人分享其「驚人」工作，網民除了對其體力、意志表示訝異外，亦十分關心他們的健康。
根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。
引發猝死有3大原因：
- 腦部問題，例如：腦中風、腦出血。
- 心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。
- 肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。
也許工作、金錢能為不少人帶來快樂，但工作「強度」過大有可能引起健康風險。
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