【破紀錄】澳洲最貴工作犬—近5萬蚊成交

在Eve 以前，澳洲紀錄中，最貴的工作犬35,200 元是由 16 個月一隻來自維州卡斯特頓的狗創下。





但在上周四（10月20日）的拍賣會中，來自新州中西部Newbridge 的 Capree Stud的黑棕色卡爾比犬（Kelpie）以破紀錄 49,000 元售出。





這一隻名為 Eve 的卡爾比犬不足2歲，飼養員斯台普頓（Chris Stapleton）原本預計 Eve 只能得到3萬元，破紀錄的成交價使他感到驚訝。





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斯台普頓表示她是一隻十分優秀的小狗，而且教養十分好。





這一隻狗因為不會過度活躍，當需要完成工作時，她會願意去做，而且能夠做到。





來自 Mudgee 的 Elders 的 Pearce 表示，由於整個農業領域的技能短缺，因此工作犬的需求量很大。





他們需要狗有可能做更多的事，因此由於有巨大需求，使價格大幅上升。





Oberon 的一個牧羊場投得 Eve。





飼養了卡爾比犬近50 年的斯台普頓說，儘管現代農業技術取得了進步，但沒有甚麼能比得上一隻勤奮的好狗了。﻿





他指科技不能夠為他趕羊，帶牠們返回院中，亦不能成為你的好友。





斯台普頓表示，一隻優秀的工作犬對動物有極好的直覺，知道如何使牠們移動，也能聽從主人的指示。售價大多數約為 20,000 元。



