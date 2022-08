第 3 名 Splendour in the Grass 參加者感染可致命的腦膜炎 較早前,有至少三人在出席過在新州 North Byron Parklands 舉行的 Splendour in the Grass 音樂節之後被確診腦膜炎,醫生促請澳洲人要接種腦膜炎球菌疫苗。