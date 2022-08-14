第 3 名 Splendour in the Grass 參加者感染可致命的腦膜炎

腦膜炎的症狀與流感相似，但衛生專家呼籲大家切勿掉以輕心，因為在極少數情況下，腦膜炎可以致命。





該音樂節已在 7 月 21 號至 24 號舉行過。





前晚，新州當局表示一名出席過該音樂節的小童確診腦膜炎。至於其中一名 40 多歲男子已於上個月死亡。





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北領地政府前日也證實，當地一名 30 多歲男子因腦膜炎而死亡，他並沒有去過海外或其他州分。





西澳大學副教授 Charlene Kahler 說，任何參加過 Splendour in the Grass 音樂會的市民，如果出現不明原因的發燒，應該去看醫生或前去醫院。





Kahler 表示，最重要的是，出席過該音樂節的每一個人，都應該對 突如其來但原因不明的發燒特別警惕。若出現這種情況的話，他們應該立即去看就庭醫生或者前去醫院，告訴醫護人士你參加過那個音樂節，或許處於感染腦膜炎的早期階段。



