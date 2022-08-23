電器維修師傅提醒：這種柔順劑代替品可損壞洗衣機

一名女性網民在社交平台一個家居清潔知識分享 群組 中發文，呼籲大家不要再把醋放進洗衣機來洗衣服。





其貼文配了兩張圖片，顯示洗衣機管道被醋腐蝕到扭曲。「我伴侶的爸爸在（電器公司）斐雪派克（Fisher & Paykel）工作。這就是你用醋洗毛巾後洗衣機管道發生的事。他很高興聽說我從未用醋（洗衫）。」





貼文引起廣泛迴響，很多人對醋的破壞力感到震驚。一名網民留言：「雖然洗衣機還能工作，但我不會再這麼做了。」也有人慶幸沒用過醋來洗衣服。





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一名網民寫道：「醋對洗衣機不好，我勸過很多人，已經放棄了。」另一名網民說，買新洗衣機時，送貨員就告訴他不要放醋進去。



據說醋會損壞洗衣機管道。 Credit: Facebook 但也有人提出質疑：「我的洗衣機用了25年的醋，沒事，洗碗機也用了15年。」





另一名網民表示用了30年都沒事：「我送去做15年保修時，對方問我做了甚麼，因他從未見過如此乾淨又無損的管道。我說我用NutriClean洗衣液和醋，他說繼續用，因為便宜的洗衣液和柔順劑會損害機器和管道。」





也有人說自己的電器維修師傅說過可以用醋。「太多不同觀點，不知道哪個才正確。」





儘管醋是否損害管道眾說紛紜，但按照電器標籤上的廠家建議洗滌用品來使用就萬無一失。

