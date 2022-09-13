調查指The Star嚴重違規 雪梨賭場最快兩周內關門

由資深大律師貝爾（Adam Bell）領導的調查在今年初展開，聽取有關雪梨Pyrmont星億賭場涉及洗錢、詐騙和有組織犯罪的指控。





調查發現，星億賭場存在「一些極其嚴重的營運、風險管理和文化方面」的問題。「未有申報和中國銀聯的關係，以及在賭廳Salon 95內（澳門賭場中介）太陽城的嚴重不當行為，都是（星億）視業務高於法規的文化的體現。」





「星億對當局（新州獨立酒精及博彩管理局）不屑一顧，視為要清除的障礙，在銀聯和Salon 95的調查上誤導當局。」





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調查報告還提到星億其它違反其賭場牌照的情況，指其「不適合」繼續被允許從事博彩業務。調查沒有職權要求星億改善賭場經營，因此沒有提出建議。



上述報告本月初已提交新州政府，但今日（9月13日）才公之於眾。星億在周一上午已在證券交易所要求暫時停止交易，可能持續到周三。





新州賭場獨立公署首席專員Philip Crawford表示，星億有14日時間對調查報告作出回應。他說星億初時承認過不適合再持賭牌，但後來八次提交材料解釋為何其仍適合持牌，只是悉數被調查小組拒絕。





他指星億存在的問題嚴重，比如洗錢並非「向稅務部門隱瞞一些收入」，而是「協助有組織犯罪和非常壞的人，將贓款轉換為可以在我們的社會中以非法方式使用的現金」。





星億已被要求回答為何當局「不應採取紀律行動」，否則會面臨賭牌暫停或吊銷、罰款等處罰。



